Korsanlar banka içinde

Giriş Tarihi: 1.9.2021

Firmalara dışarıdan yapılan saldırılarla verilerin çalınması kadar içeriden de sızıntı hızla artıyor. En fazla kişisel bilginin olduğu bankalarda çalışanlar tarafından yüzlerce hesabın bilgisi üçüncü kişilerle paylaşılıyor