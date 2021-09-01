Rekabet tarımsal girdileri incelemeye aldı

Rekabet Kurulu
, tarımsal girdiler ve bazı tüketici ürünleriyle ilgili soruşturma yapıyor. Kurul Başkanı Birol Küle, "Kovid-19 sürecinde temel ihtiyaç ürünleri ve organize perakende başta olmak üzere, yoğun şikâyetler sonucu başlatılan dosyalar da önümüzdeki aylarda nihai karara dönüşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak" dedi. Kurumun ceza uygulamasının oransal ve mutlak olarak arttığını, bunda tespit kapasitesinin artmasının da etkili olduğunu belirten Küle, şöyle konuştu: "Dosya sayımız artarken başta gelen sektörler şunlar oldu: Hızlı tüketim
ürünleri, organize perakende, çimento
, gıda, otomotiv, gübre, liman hizmetleri, dijital hizmetler, tıbbi cihaz, lojistik, emtia ve istihdam. Her bir sektör farklı aksaklıklara konu olabilen, bir yandan da toplumsal refah için ciddi önem arz eden sektörler."
ÇİMENTODA SORUŞTURMA YAPILIYOR
Son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen çimento sektörüyle ilgili kamuoyunda bazı eksik ve yanlış bilgiler yer aldığını belirten Küle, "Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse de sağlıklı analizlerin yapılması adına biliyorsunuz soruşturma süreçleri sözlü savunma toplantısı ve nihai karara kadar gizli sürüyor" diye konuştu. Küle, konuya ilişkin 20 Nisan 2021'de bir duyuru yayımladıklarını da anımsatarak, "Web sitemizden dileyen herkes bu duyuruya ulaşabilir ve dilediği bilgi ve belgeyi Kurumumuzla paylaşabilir" dedi.
REKABET ALANI DÜNYAYLA UYUMLU
TÜRKIYE'NİN rekabet alanındaki kanun yapma ve kurumsal dizayn sürecinin birebir dünya ile uyumlu olduğunu bildiren Küle, bugün ABD
'de Başkan Joe Biden
yönetiminin rekabet hukukunu tekrar gölge bir düzenlemenin ötesine taşıdığını söyledi