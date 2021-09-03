Koronavirüste dikkat çeken detay! Ticari sır sayılıyor...

7- KOVİD-19 BELİRTİSİ GÖSTEREN ÇALIŞANIN BU DURUMU İŞYERİ HEKİMİNE BİLDİRMESİ ZORUNLU MU?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlar yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü. Bu nedenle Kovid-19 semptomları gösteren çalışanın bunu işyeri hekimine bildirmesi gerekiyor.

Kovid-19 bulaşıcı bir hastalık olduğu için işveren, işyeri hekimi durumu duyurmakla yükümlü. Bunu yaparken de çalışanın bilgilerini paylaşmadan duyuru yapmalı.