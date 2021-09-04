Genel Sağlık Sigortası rehberi: Borçlar silinecek prim devletten

Giriş Tarihi: 4.9.2021

Gelir testi yaptırmayanların 30 Kasım’a kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti durumunda borçları silinecek, primi devlet tarafından ödenecek