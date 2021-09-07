Finansal sigortaları geliştirecek

T ürk Reasürans
ikinci yılında hedef büyüttü. aPara'da açıklamalarda bulunan Türk Reasürans
Genel Müdürü Selva Eren
, amaçlarının ilk etapta yurtdışına giden reasürans primlerini yurtiçinde tutmak olduğunu belirterek, "Altı ayda 1 milyar TL'lik prim üretimiyle, 105 milyon TL kâr elde ettik. Reasürans prim üretimi sektör payımız yüzde 41'e ulaştı. Özkaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon TL'yi aştı ve hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL'den 40 milyar TL'ye yükselttik. Kısmet olursa hedefimiz 1.5 milyarlık rakamı yılsonu itibarıyla yurtiçinde kalmasını sağlamak. Ancak tabii ki bu bizim amaçlarımızdan sadece bir tanesi" dedi.
40 MİLYAR LİRALIK KORUMA
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK) hakkında da konuşan Eren, "İşin açıkçası her şeyden önce işletici şirket olarak görevlendirilmemiz başlı başına çok anlamlıydı. Bu görev bize verildi ve layıkıyla da yerine getirmeye çalışıyoruz. DASK tarafında birçok aksiyon aldık. Bunlardan bir tanesi DASK'ta korumamızı yaklaşık 14 milyar TL yukarıya çıkararak toplamda 40 milyar TL'lik bir koruma rakamına ulaştık. TL'ye çevrilmesi ile kur riskini tamamen sıfırlamanız anlamına geldi" diye konuştu.
TARİHİN EN YÜKSEK ÖDEMESİ
"Çok üzülerek söylüyoruz ki, kısa önce tarihin en yüksek hasar ödemesini yaptık" diyen Eren, bu rakamın 380 milyon TL'ye ulaştığını da belirtti. Bunun dışında zorunlu doğal afet sigortası
konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Eren, "Birçok katkımız olduğunu söyleyebilirim. Bu konu defalarca gündeme gelmişti. Selin ve heyelanın da kapsama alınması konusunda çalışıyoruz. Tabii ki çok önemli bir konu. Halkımızdan da gelen talepler doğrultusunda artık bunun bu kapsam altına alınması artık zorunlu hale geldi. Mart ayında şirketimizde çok ciddi ve kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde de bir hazırlık yaptık ve paydaşlar ile görüştük. Bir süredir konuşulan bir konuydu. Hibrit bir yapı kuruluyor. Sigorta şirketlerini de halkı da memnun edecek. Üstelik de sigorta piyasasını büyütecek, üretimi artıracak bir hazırlığımız var" değerlendirmesinde bulundu.
MOBİLYA VE KİMYA SEKTÖRÜ İÇİN ÇALIŞMA
KISA süre önce Özel Riskler Yönetim Merkezi
adını alarak tüzel kişiliğe kavuşan yeni yapı hakkında da konuşan Selva Eren, "Aslında olağandışı risk yönetim merkeziydi. Tüzel kişiliğe kavuşturulmasının birkaç tane sebebi vardı. Burada ağırlıklı olarak finansal sigortalar ele alınıyordu. Örneğin devlet destekli alacak sigortasından bahsedebilirim. Şu anda ayrı bir ürün tasarlamış bulunmaktayız. Bu ürünün de hayata geçmesi ile ilgili olarak BDDK'yla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde direkt bankalara ödenerek KOBİ'lerin borçlarının kapatılacağı bir yapı... Finansal sigortaları geliştireceğiz. Bunun dışında mobilya
ve kimya sektörü gibi sektörlere de riskleri iyileştirme usulüyle bir çalışma hazırlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla orada güzel bir işbirliği olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
BLOCKCHAIN İLE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
TÜRK Reasürans'ın globalleşmesi ile ilgili olarak reyting verilmesi sürecinin beklendiğini belirten Eren, sürecin tamamlanmasının ardından da yurtdışından daha çok iş kabulü yapmaya başlayacaklarını vurguladı. Eren ayrıca blockchain teknolojisini kullanarak da küresel firmalar ile işlem yapmaya başlayacaklarını vurguladı.