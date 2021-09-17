Dijital dünyanın yeni hedefi: Sosyal ticaret

Dünyada 80 milyar dolar büyüklüğe sahip s-ticaretin önümüzdeki üç yılda 200 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Sosyal ağ kullanıcılarının 51 milyona ulaştığı Türkiye
'de de sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonu aştı. Markalar da artık stratejilerini bu kanala özel olarak geliştiriyor. Hızlı büyüyen sosyal medya ticaretine yönelik bütünleşik çözümler üreten HeloRobo, Instagram
ve WhatsApp
'ı da bünyesinde bulunduran, toplamda Türkiye'de 62 milyon, dünya çapında 3 milyara yakın kullanıcısı olan Facebook markası ile yeni bir işbirliğine imza attı.
TÜRKİYE'YE YATIRIM
Facebook'un Türkiye'deki İş Uygulamaları Servis Sağlayıcısı olan HeloRobo, yeni anlaşma ile markanın yakın zamanda Instagram DM
mesajlaşma ara yüzünü Türkiye'de ürün geliştiricilere açmasının ardından WhatsApp, Facebook Messenger
, Instagram DM ve Live Chat
üzerinden ticaret yapılmasına olanak sağlayan ilk sosyal medya ticaret platformu oldu. Türkiye'de sosyal medya ticareti alanında bütünleşik çözümler üreten HeloRobo, Facebook ile yaptığı anlaşma ile markanın altyapısı üzerine kendi Ar-Ge ekibi tarafından geliştirdiği HeloRobo Sosyal Medya Ticareti Platformu ile bugüne kadar Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden sosyal ticareti yönetmeyi sağlayan Türkiye'nin ilk platformu... Daha önce sosyal medya ticareti yapan üyelerine Facebook Messenger, WhatsApp ve Live Chat mesajlaşma kanallarından sunduğu hizmete Türkiye'de bir ilk olarak Instagram DM'i de dâhil eden HeloRobo, tüm sosyal medya mesajlarının tek bir platformdan kolay ve etkili şekilde yönetilmesini sağlıyor. HeloRobo Genel Müdürü Gökhan Karahan, "Sosyal medya platformları üzerinden tanımlanan sosyal medya ticareti her gün büyük bir hızla büyüyor. Türkiye'de 30 milyon Instagram hesabı bulunuyor. Bu hesapların 6'da biri ticari amaçlı kullanılıyor. Instagram üzerinden bir şekilde satış yapmış 3 milyon hesabın olduğu belirtiliyor" dedi