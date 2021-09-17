Giriş Tarihi: 17.9.2021

Dijital dünyanın yeni hedefi: Sosyal ticaret METİN CAN

Dijital alışveriş dünyasında sosyal ticaret (s-ticaret) çağı başlıyor. Sosyal ağlar artık elektronik ticarette yeni pazar yerleri oldu. Türk firmaları da bu yönde kendini dizayn ediyor