Yatırım süreçlerine uçtan uca çözüm

Tüm yatırım sürecini tek bir uygulamada sunan, kullanıcının kendi başına yatırım kararı verebilmesini sağlayan yeni nesil yatırım platformu Finfree, premium özellikleri duyurdu. Finfree Premium
sayesinde artık yatırım bulma ve yatırımı değerlendirme süresi birkaç dakikaya düşüyor. Finfree, 4 ayda 50 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaşarak Türkiye
'nin en çok indirilen Finans uygulamaları sıralamasına girdi. Yeni neslin önündeki bilgi, finansal veri ve dijital bariyerleri ortadan kaldırmak vizyonuyla yola çıkan platform, premium özellikleriyle yeni yatırımları keşfetme, yorumlama ve takip edebilme fırsatı sunuyor. Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal
, uygulama ile öncelikli hedeflerinin yeni nesli finansal özgürlüklerine ulaşma yolunda desteklemek olduğunu söyledi. Birikim yapmanın yanında yatırım yapmayı öğrenmesi gereken genç bir kesimin olduğunu belirten Dal, "Türkiye'de 20 milyon milenyal (18-34 yaş arası) var ama bu gençler arasında yatırımcı sayısı 500 binin biraz üzerinde. Oransal baktığımızda gelişmiş ülkelere göre inanılmaz az sayıda yatırımcı var. Platform olarak yeni neslin önündeki bilgi, finansal veri ve dijital bariyeri ortadan kaldırıyoruz. Finfree'nin vizyonu, 1 milyon milenyal yatırımcının ülkemize kazandırılması ve yatırımcıların finansal özgürlük yolculukları boyunca yanlarında bulunacak bir araç oluşturmaktır" dedi. Dal, "Kullanıcılarımızın 20 bini eğitimlerini tamamladı. Uygulama üzerinden bir kullanıcı ücretsiz ve risksiz bir şekilde borsayla tanışıyor, sanal portföyü ile yatırımı deniyor ve ödüllü borsa yarımlarına katılabiliyor" diye konuştu.