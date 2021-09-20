Avrupa’nın ’Noel Çelengi’ Antalya’dan gidiyor

Avrupalıların Noel döneminde kapılarına astıkları çelenkler ile mezar ziyaretinde kullandığı buketler Antalya'nın Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerindeki yüzlerce ailenin kaderini değiştirdi. Zeytinköy olarak bilinen ve adı uyuşturucu ile anılan bölgede üretilen el yapımı çelenk şeklindeki kapı süsleri, tanesi 7-10 Eurodan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

5 AY SÜRÜYOR

İlk başladığı yıllarda sadece bir ay süren üretim, talebin artması ile 5 aya çıktı. Ağustos ayı başında üretime başlayan aileler, aralık ayı sonuna kadar çelenk üretmeye devam ediyor. İhracatın ilk başladığı yıl 6 aileyi geçindiren el yapımı çelenk üretimi bugün 300'ün üzerinde aileye ekmek kapısı oldu. Bölgeden Avrupa ülkesine 3 günde bir TIR doldurularak ihraç ediliyor. Ailelerin geliri Avrupa'daki standart bir ailenin gelirine ulaşıyor.

2011 YILINDA BAŞLADI

Bu hareketi başlatan isim ise Yeşildere Mahallesi'ne 2011 yılında muhtar olan Kemal Genbeş. Mahallede özellikle kadınlar ve gençlere gelir kapısı arayan Kemal Genbeş, Avrupa'ya sınırlı sayıda ihraç edilen Noel çelengindeki potansiyeli keşfetti. Bölge halkıyla konuşarak üretim atağı başlatan Kemal Genbeş'in yaptığı girişim kısa sürede meyve verdi. Kısıtlı rakamlarla başlayan ve ek iş olarak görülen çelenk kısa sürede tam zamanlı bir iş haline geldi.

GÜNLÜK 600 LİRA

Eski muhtar Genbeş, bölgede bugün günde 6 bin çelenk üretildiğini anlattı. İhracat yapan firmalara bu çelenklerin tanesi 2.5-3 liradan verildiğini belirten Kemal Genbeş, "Bir aile kalabalık durumuna göre günde 100 ile 200 çelenk arasında üretim yapabiliyor. Yani geliri 5-6 yüz liraya kadar ulaşıyor. 5 ay sürede kazanılan para tüm yıl yetebiliyor" dedi.

AVRUPA BASINI İLGİ GÖSTERDİ

Zeytinköy'de üretilen Noel çelenklerinin yapım hikayesi Avrupa'da bir çok kanalda belgeseli yapıldı. En son Alman televizyonları ARD ve BR 1'de belgesel olarak da yayınladı. Almanya'dan gelen televizyon ekibi Noel Çelengi'nin yapımında kullanılan ürünlerin dağlardan toplanmasından, üretim atölyelerine getirilmesi ve kadınlar tarafından çelenk haline dönüştürülmesi aşamaları belgesel haline getirildi. Belgesel Antalya'nın tanıtımına da katkı sağladı. Belgeseli bugüne kadar 100 milyon kişiye ulaştı.

TOROSLARA ÇIKIYORLAR

Toroslardan toplanan Mersin bitkisi, kızılcık, çam kozalığı, andız giliği, dağ çileği ve süs patlıcan kullanıldığını anlatan Kemal Genbeş, "Avrupa'da Mersin bitkisinin bereket getirdiğine inanılıyor. Dağlarda değerlendirilmeyen bu ürünleri ekonomiye kazandırıyoruz. Zeytinköy'deki atölyelerde üretilen çelenkler Avrupa'nın ünlü marketlerinde pazarlanıyor. Ülkemize döviz getiriyoruz" ifadelerini kullandı.