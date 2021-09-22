Çin ‘Made in Türkiye’ ile ihracat yapıyor

Küresel ticaretin en önemli aktörlerinden biri olan Çin
, pandemide Batı'da kaybettiği pazarı 'Türkiye formülü' ile geri kazanmaya çalışıyor. Avrupa
'ya ihracat yapmak için Türkiye'yi üs olarak kullanmaya başlayan Çinli firmalar ülkemize yüklü miktarda mal sevk etmeye başladı. Avrupa'nın önde gelen denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri olan DFDS'nin Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, "Çinliler son dönemde ürünlerini Türkiye'ye yığıyorlar. Burada üstüne 'Made in Türkiye
' etiketi basıp ihraç ediyorlar" dedi. Türkiye'nin Batı'nın tedarik üssü konumuna yükseldiğini söyleyen Pamukçu, "Büyük alım grup grupları yönünü Türkiye'ye döndü" diye konuştu. Pamukçu, şunları kaydetti: "Özellikle artan lojistik maliyetleri Türkiye'yi Batı'nın tedarik üssü yaptı. Pandemi öncesinden Çin'den mal almak ciddi fiyat avantajı sağlıyordu. Bu avantaj ortadan kalktı. Oradan 40 bin dolara alınan bir konteyner mal için 12 bin dolar navlun ödeniyor. Aynı ürünü Türkiye'den 45 bin dolara alan firma, 5 bin dolar navlun ödüyor. Bu durumda Türkiye'den almak Avrupalı firmalar için daha cazip hale geldi. Türkiye başta tekstil olmak üzere pek çok sektörde ciddi bir taleple karşı karşıya."
KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEĞE HAZIRIZ
DFDS Akdeniz İş Birimi
'nin "Kadın İçin Taşıyoruz" adını verdiği sosyal sorumluluk projesi ile ilgili bilgi veren Pamukçu, geçen yıl başlayan proje kapsamında bugüne kadar 11 kadın girişimcinin ihracat ürünlerini, Kıbrıs
, Avrupa ve Kuzey Afrika
'ya taşıdıklarını söyledi. Kadınlardan düşük talep olduğu bilgisini veren Pamukçu, "Ne kadar çok talep gelirse taşımaya hazırız. Daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz" dedi.