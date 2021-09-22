Sigortada internet mobilden önde

QUICK Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar
Güzey, sigorta sektöründe mobil kanallara olan ilgi ve trafiğin gün geçtikçe arttığını, ancak müşterilerin satın alma sürecine gelindiğinde internet sitesini daha fazla tercih ettiklerini belirtti. Güzey, şunları kaydetti: "Herkes uygulamalarına poliçeleri koyabilir ama burada önemli olan ihtiyaç olduğu anda müşterinin yanında olup olmadığınız. Örneğin, bir motosiklet sürücüsü motosikletiyle gezerken bir kaza yapıyor ve dağda ve lokasyonunu bilmiyor. Telefonuna ulaşıp, tek bir tuşa basıp, lokasyonuna ambulans, çekici, doktor çağırabiliyorsa o kişi o uygulamayı her zaman telefonunda tutar." Güzey, acentelerin dijitali kendilerine rakip bir kanal olarak görmemeleri gerektiğini bildirerek, "Acenteler dijitale, 'iş süreçlerini nasıl daha iyileştirebilirim, yeni müşteriye nasıl ulaşabilirim, maliyetlerimi nasıl düşürebilirim, gelirlerimi nasıl artırabilirim, çapraz satış nasıl yapabilirim' gözüyle bakmalılar" ifadelerini kullandı. Acentelerin dijitali eskisine nazaran çok da iyi kullandıklarını belirten Güzey, "Sadece biraz daha sosyal medyayı aktif kullanmak üzerine bir takım çalışmalar yapılabilir, web sitelerindeki müşteri deneyimi iyileştirilebilir, arama motorlarında nasıl ön plana çıkabilirler bunların üzerine çalışılabilir. Dijital pazarlamanın bazı yönleri kullanılarak gelirleri artırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.