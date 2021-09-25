Özlem Kurt: Eğitim Kurumu Seçerken Gizlilik ve Güvenliğin Önemi

Sevgiyle, sağlıklı ve bilgili çocuklar yetiştirirken en önem verdiğimiz ve seçim yapmanın en zor olduğu alanlardan biri de çocuğumuzun eğitim alacağı kurumları seçmek oluyor ve daha okul öncesinden başlayarak çocuklarımızın eğitim alacakları kurumları alışılagelmiş belirli kriterlere göre seçiyoruz.Günümüzde artık aranan en önemli özelliklerden biri de veri gizlilik ve güvenliğidir. Alışılagelmiş güvenlik riskleri haricinde özellikle eğitimin her geçen gün artan şekilde teknolojik materyallere ve internete bağlı hale geldiği dikkate alındığında bu alanda ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi de artık eğitim kurumu seçimlerinde önem kazanıyor.Eğitimde teknolojinin artı ve eksilerini değerlendiren, ebeveynlerin eğitim kurumu seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan çalışmalar incelendiğinde, bilindik zararlar sıkça ele alınırken eğitim kurumlarının bu alanda alması gereken güvenlik tedbirlerini almamış olmasından kaynaklanan risklerden bahsedilmediği görülüyor.Eğitim kurumlarının başlıca yükümlülükleri çok genel olarak şu şekilde sayılabilir.İnternetin doğru ve amaca uygun kullanımı için gerekli tedbirler almakSiber zorbalık ve siber saldırılar hakkında kurum kadrosunu bilinçlendirmekDeğişen teknolojinin doğurduğu yeni riskleri ön görecek ve önlemeye imkan sağlayacak düzenli denetimler ve testler tapmakAldıkları bilgiler içinde çocuklarımızın ve velilerin kişisel verileri de bulunduğundan bu alanda hukuka uygun işleme yöntemlerini belirlemekEtkin işleyen veri güvenliği alt yapısı kurmakBu bağlamda artık veliler çocukları için eğitim kurumu seçerken, söz konusu güvenlik gerekliliklerinin ne kadar farkında ve risklerin bilincinde olduğunu ve riskleri bertaraf etmek için gerekli önlemleri alıp almadığını değerlendirme kriterleri arasında bulundurmalıdırlar.Diğer yandan velilere de seçim yaparken bazı kontrolleri yapması önemle tavsiye edilir.Eğitim kurumları artık hukuken almaya yetkili, faaliyet konularına uygun, amaç ile sınırlı ve ölçülü veri almakla yükümlüdürler. Yani okullar artık öğrenci veya velinin gerekenden fazla verisi olarak kabul edilecek bilgileri talep edemezler. Buna göre velilerin de kendilerinden talep edilen verilerin söz konusu amaç ile uygunluğunu ve verilmesinin gerekliliğini sorgulaması gerekir.Eğitim kurumlarının bu verileri alırken hukuken gerekli bilgilendirmeleri yapması ve hukuka uygun onayları alması gerekir.Kurum aldığı ve işleyeceği veriyi hukuken sorumlu olduğu süre boyunca korumak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Velilerin bu güvenlik altyapısının varlığını sorgulama hakkı bulunur.Velilerin her zaman için kendilerinden alınan verileri sorgulama ve bunlara ilişkin hukuka uygun başvurusunu veri sorumlusu eğitim kurumuna yöneltme hakkı vardır.