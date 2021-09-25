Tohum Holding gıda takviyesi pazarına girdi

Beş farklı sektörde faaliyet gösteren yatırım grubu Tohum Holding
'in son girdiği sektör gıda takviyesi sektörü oldu. Şirket Triawell şirketini kurarak gıda takviyesi, dermokozmetik ve sağlık ürünleri alanında yatırıma soyundu. Vitago markasıyla 20 farklı ürünü bulunan şirket farklı marka ve ürünlerini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Covid-19 salgını, koruyucu sağlık çözümleri sunan gıda takviyeleri pazarının hızlı büyümesine neden oldu. Dünyada gıda takviye kullanımının yüzde 90'ları aşmasıyla birlikte globalde bu pazar 120 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye'de büyüklüğü 180 milyon dolara ulaşan gıda takviyesi pazarı büyüme oranlarıyla yatırımcıların da iştahını artırdı. Sektördeki yatırımlar hız kazandı. Bugün beş farklı sektörde yedi iştiraki ile faaliyet gösteren çok ortaklı bir yatırım grubu olan Tohum Holding de bu alanda, yatırıma soyunan şirketlerden biri oldu. Holding bünyesinde kurulan, iyilik, güzellik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme misyonuyla yola çıkan Triawell şirketiyle bu alanda yatırıma girildi.
Gıda takviyelerinin temeli olan vitamin ürünleri için Vitago markasını oluşturan şirket, yüz maskesi ve özel bitkisel kişisel bakım ürünlerini ise Twelness markası ile konumlandırdı. Şirketin geçmişinin 2017'de Tohum Holding'in kurduğu Triapharma İlaç'a dayandığını söyleyen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Triawell İcra Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Yaman, şirketin bünyesinde gıda takviyesi, dermokozmetik ve diğer sağlık ürünleri alanında Türkiye ve dünya pazarında yer alan markalara yönelik private label üretim yaptığını hatırlatıyor.