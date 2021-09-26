İngiltere’de benzin kuyruğu

İngiltere
'de
enerji şirketi BP
ve Tesco Alliance
'ın, ülkede çok az sayıda petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu. İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkent Londra
'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
100 BİN ŞOFÖR GEREK
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps
, son dönemde nakliye aracı sürücülerinin talebe yetişemediği için bazı petrol istasyonlarının kapanmasıyla ilgili olarak halka itidal çağrısında bulunmuştu. Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor. Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association
adlı kuruluşun raporuna göre, sürücü sayısındaki azalışın başlıca sebepleri emeklilik, İngiltere'nin AB'den ayrılması, düşük ücretler ve salgın olarak sıralanıyor.