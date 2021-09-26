Yemek siparişinde fahiş komisyona ‘dur’ diyecek

Pandemiyle birlikte popülerliği daha da artan online yemek siparişi
platformları restoranların ilgisini çekmeye başladı. İstanbul'u kebap kültürüyle tanıştıran markalardan biri olan Köşebaşı da online yemek siparişi platformu kurarak bu kulvara adım attı. 'YemekHazır' adı verilen platformla farklı restoranların, paket ürünleri tek sepette toplanacak. Sipariş platformlarının yüzde 20-30'lara varan komisyon oranlarına karşı 'YemekHazır', çok daha düşük komisyon oranlarıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Yazılım ve deneme çalışmaları devam eden platform, bu yılsonunda faaliyete geçecek.
MIAMI'YLE GÖRÜŞÜYOR
Köşebaşı markasını bünyesinde bulunduran Aziz Ebay Holding
'in Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akkaş, yeme-içme sektörünün dijitale taşındığına dikkat çekerek, "Büyük ve küçük restoranların yemek siparişi platformlarından neler beklediğini, nasıl sorunlar yaşadığını ve en önemlisi maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Buna göre pozisyon alarak platform kurduk" dedi. YemekHazır'ın Türkiye'nin ilk sosyalleştiren yemek sipariş ve restoran POS platformu olma özelliği taşıyacağnı anlatan Akkaş, şunları kayşdetti: "Son kullanıcının çok daha rahat kullanabileceği, kullanıcı dostu ve keşke şunu da yapabilsem diyebileceği birçok özelliği içinde barındıran bir platform olacak." Holdingin restoran topluluğu Akkomarka'nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Akkaş, "Köşebaşı, Ali Ocakbaşı, Mr. Meat Steakhouse, Snob Street Food, Ken Sushi, Yamo Sushi, Ringa Seafood ve Perihan olmak üzere 8 markamız var. Bu markayla sadece Türkiye değil, Hollanda
, Azerbaycan
, Katar, Umman ve Suudi Arabistan
'da da faaliyetteyiz. Şu anda özellikle Dubai, Miami, Barselona ve Almanya için görüşüyoruz" dedi.
GÜNLÜK 250 BİN KİŞİYE YEMEK!
Holding bünyesindeki Akkolgrup ile de hazır yemek sektöründe faaliyet gösterdiklerini anlatan Akkaş, şöyle konuştu: "Sadece ülkemizden değil bugüne kadar Irak, Uganda, Libya ve Azerbaycan gibi ülkelerde kurum ve özel şirketlere hizmet verdik. İstanbul Havalimanı, Turkcell, Coca Cola, Novartis, Abb, Türk Hava Yolları, Özyeğin Üniversitesi, Ikea, Bosch, Hitachi, Uno Ekmek, Borusan Holding, Eren Holding, Brisa hizmet verdiğimiz markalardan bazıları... Toplam 140 farklı noktada günlük 200 bin kişiye yemek sunuyoruz. Restoranlarımızda da günlük 50 bin kişiyi ağırlıyoruz. Yani günlük ortalama 250 bin kişilik yemek hazırlıyoruz."
DİKEY TARIM YAPACAK
HOLDİNGDE bütün yatırımlarının yemeiçme sektörüne yönelik olduğunu anlatan Volkan Akkaş, bu kapsamda tarıma yönelik yatırım planlarının da bulunduğunu bildirdi. Akkaş, "Kendi tarım ürünlerimizi üretmek istiyoruz. Bunu yaparken, iklim krizini de düşünerek mevcut karbon ayak izimiz ve gelecekte oluşturabileceğimiz çevresel kirliliklerinin önüne geçebilmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bu Ar-Ge çalışmalarının verilerinin ışığında güneş enerjisi kullanarak dikey tarımla çevreye zarar vermeden kendi tarım ürünlerimizi üreteceğiz" dedi.
2022 HEDEFİ 1 MİLYAR TL
KOVİD-19'un en çok yeme-içme sektörünü etkilediğini anlatan Akkaş, "2020'yi beklediğimizin altında kapattık. Geçen yıl şirketlerimizin toplam cirosu 520 milyon TL oldu" dedi. Bu yılın ilk 6 ayının da zor geçtiğini anlatan Akkaş, şu bilgileri verdi: "Temmuzdan itibaren açılmayla birlikte inanılmaz bir talep oluştu. Hem restoranlar hem de işyerleri çok hareketlendi. 2021 yılını 700 milyon TL ile bitireceğiz gibi görünüyor. 2022'de hedefimiz 1 milyar TL'nin üzerine çıkmak. Türkiye'nin potansiyeli ile bunu başaracağımızı düşünüyoruz."