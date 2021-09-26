Giriş Tarihi: 26.9.2021

Yemek siparişinde fahiş komisyona ‘dur’ diyecek Betül ALAKENT

Pandeminin ardından yemek siparişlerinin online’dan yapılması restoran sahiplerini de bu alana yöneltti. Ünlü kebapçı Köşebaşı, yemek sipariş platformu kurdu. Platform, düşük komisyonla hizmet verecek