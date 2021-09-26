Zincir marketlerde gramaj oyunu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 5 büyük zincir marketle ilgili yaptığı açıklama sonrası, fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, Ticaret Bakanlığı
bir süre önce de vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine gramaj denetimi gerçekleştirdi. Bakanlık Türkiye
genelindeki yaygın olan marketlerden birinde satılan cevizin gramajının etikette yazdığından düşük olduğunu, bir diğerinde de satılan ambalaj erikte gramaj oyunu olduğunu tespit etti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da kendisine gelen ihbarları değerlendirerek, marketlerdeki gramaj oyununu örnekleriyle deşifre etti.
11 BİN 429 LİRA PARA CEZASI
Yapılan denetimlerde 5 büyük zincir marketlerden birinin şubesinde satışa sunulan paket erik ürününün kap üzerindeki gramajdan daha düşük olduğu belirlendi. Ürünün ambalajında gramajın 250 olarak belirtilmesine rağmen, tartıldığında 160-180 olduğu tespit edildi.
Bakanlık şu değerlendirmede bulundu: "İncelemeler sonucunda, bahse konu tanıtımlarda paket erik adlı ürünün ambalaj üzerinde yer alan etikette belirtilen gramajdan daha düşük ağırlıkta satışa sunulmasının tüketicileri aldattığı ve aynı zamanda ortalama tüketicinin ekonomik davranış biçimini ve bilinçli olarak karar verme yeteneğini azalttığı değerlendirilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu
'nun ilgili maddeleri uyarınca markete 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanmıştır."
50 GRAM CEVİZ BUHAR OLDU
Bakanlık bir başka şikâyet üzerine de yine 5 büyükler arasında yer alan bir marketin şubesinde ceviz paketlerinde oynanan oyunu ortaya çıkardı. Marka bir ürüne ait ceviz içi paketinin 200 gramının 12.45 liraya satıldığına yönelik reklam yapan market, vatandaşlara bu fiyattan 150 gram ceviz sattı. Kampanyalı ürünün satışa sunulurken reklamının 200 gram olarak yapıldığı, ancak tüketici tarafından bakanlığa sunulan kasa satış fişi ile reyonda yer alan ürün görseline ait fotoğrafta ürünün 150 gram olduğu belirlendi. Markete reklam yasağı getiren bakanlık kararında şu ifadelere yer verdi: "Reklamda yer alan ürün ambalajının üzerinde net 200 gram olduğu bilgisi açıkça görülüyor. Buna karşın belirtilen tarihlerde şikâyet konusu ürünün ambalajlarının 150 gram olduğu, bu hususun kasa satış fişiyle sabit olduğu, dolayısıyla tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir."
5 BÜYÜKLERE MÜFETTİŞ DENETİMİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, 5 büyükler olarak bilinen zincir marketlerin denetlenmesi için ticaret müfettişleri görevlendirdi. Son dönemde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından iletilen başvuru ve şikâyetleri dikkate alan bakanlık, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıklar olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.