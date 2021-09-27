Türk girişimciler oyunu büyüttü

Türkıiye'de
2021 yılının ilk 6 ayında girişimleri yapılan yatırımlar 2020'nin aynı dönemine göre yedi kat arttı. 2021'in ilk yarısında yatırım miktarı 704 milyon dolara yükseldi. Oyun sektörü ise, bu yarı yılda yapılan yatırımların yüzde 34'ünü oluşturarak son bir yılın en fazla yatırım çeken sektörü oldu. Türk oyun girişimleri 2021'in ilk altı ayında 236 milyon dolar yatırım aldı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve Bilkent Cyberpark
Genel Müdürü Faruk İnaltekin, oyun sektörünün pandeminin etkisiyle büyük bir atağa geçtiğini, 2020'de dünya oyun pazarındaki yerini 18'inci sırada tamamlayan Türk oyun sektörünün de aldığı yatırımlarla küresel pazarda adını duyurmaya başladığını vurguladı. İnaltekin, "Oyun girişimlerinin sayısının büyük bir hızla arttığını ve önümüzdeki dönemlerde de artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.
36 MILYON OYUNCU VAR
Game Factory
CEO'su Efe Küçük
ise, pandemiyle dünyadaki oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığını belirerek, "Bununla birlikte Türkiye
'deki oyuncu sayısı da 2020'de 4 milyon artarak 36 milyon kişiye ulaştı. Bundan beş yıl önce Türkiye'de 10 tane oyun stüdyosu gösteremezken günümüzde ülkemizde binin üzerinde stüdyo bulunuyor" dedi. 2020 yılı itibarıyla yatırımcıların çoğunun oyun girişimlerini yakın markaja aldığını belirten Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Elbaşı
da, oyun sektörüne girmek için bir yaş aralığı olmadığını ifade ederek, "7 yaşında da 77 yaşında da oyun yazabilirsiniz veya bir girişim firması kurabilirsiniz" dedi.