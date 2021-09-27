Türk girişimciler oyunu büyüttü

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin ise, oyun sektörünün pandeminin etkisiyle büyük bir atağa geçtiğini, 2020 yılında dünya oyun pazarındaki yerini 18'inci sırada tamamlayan Türk oyun sektörünün de aldığı yatırımlarla küresel pazarda adını duyurmaya başladığını vurgulayarak, "2021'in ilk yarısında oyun girişimlerine yapılan 236 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'deki en çok yatırım yapılan sektörlerden biri oyun sektörü oldu. Buna bağlı olarak da oyun girişimlerinin sayısının büyük bir hızla arttığını ve önümüzdeki dönemlerde de artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

5 YILDA BİNDEN FAZLA STÜDYO KURULDU

Game Factory CEO'su Efe Küçük, pandemiyle dünyadaki oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığını belirerek, "Bununla birlikte Türkiye'deki oyuncu sayısı da 2020 yılında 4 milyon artarak 36 milyon kişiye ulaştı. Durum böyle olunca hem sektördeki üretim arttı hem de yatırımcıların dikkati oyun sektörüne kaydı. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de 10 tane oyun stüdyosu gösteremezken günümüzde ülkemizde binin üzerinde stüdyo bulunuyor" dedi. Özellikle mobil oyun sektörünün çok kârlı bir gelir modeline sahip olduğunu, çok ufak bütçelerle reklam yapıp büyük kâr yüzdeleri elde etmenin mümkün olduğunu ifade eden Küçük, "Oyun sektörüne yatırım yapmanın avantajlı yanı, yatırımın geri dönüş süresinin çok kısa ve geri dönüş oranının çok yüksek olması. Yalnızca 6-2 ay içerisinde yatırım yapılan miktarın kat kat fazlasını kazanmak mümkün" diye konuştu.

7 YAŞINDA DA 77 YAŞINDA DA OYUN YAZILABİLİR

2020 yılı itibariyle yatırımcıların çoğunun oyun girişimlerini yakın markaja aldığını belirten Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da, oyun sektörüne girmek için bir yaş aralığı olmadığını ifade ederek, "7 yaşında da 77 yaşında da oyun yazabilirsiniz veya bir girişim firması kurabilirsiniz" dedi.

FIRSATLAR BÜYÜK YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Peak Games ve Rollic Games gibi Türk oyun girişimlerinin büyük meblağlara satıldığını hatırlatarak, "Peak Games ülkemizin ilk unicorn'u olmuştu. Aldığı yatırımla Dream Games de ülkemizin unicorn'ları arasına adını yazdırdı. Tüm bu gelişmeler Türk oyun sektörü açısından çok önemli ve değerli. Doğru analiz, fonlama ve ürünleştirme ile fırsatlar büyük yatırımlara dönüştürülebilir" dedi.

GÜNDE 1 MİLYON DOLAR CİRO YAPAN MOBİL OYUNLAR VAR

Hem Türkiye'de hem de global pazarda oyun ekosisteminin dikkat çekici bir hızla büyüdüğüne işaret eden Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar ise, "Bugün mobil oyun diye kategorileri arattığınızda bile 15'in üzerinde kategori görüyoruz. Her kategorinin geliştirme süresi de kullanıcı başı getirdiği gelir de değişiyor fakat örnek vermek gerekirse 3 ayda bile hiberbasit bir oyun çıkartabilirsiniz. Bugün günde 1 milyon dolar ciro yapan mobil oyunlar var" diye konuştu.