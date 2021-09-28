45 bin kişi sağlık sigortasında Katılım Sağlık’ı tercih etti

KATILIM Emeklilik
'in sağlık ürünlerini tek çatı altında toplayan markası Katılım Sağlık, 56 milyon lira prim üretimi ve katılım sigortacılığında %58'in üzerinde pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Alt yapısı güçlenen Katılım Sağlık'ın büyümesini değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek "Bireysel ve kurumsal sağlık sigortalarımızın avantajları, kapsayıcılığı ve özellikle esnek olması sayesinde sağladığımız fiyat uygunluğu ile Katılım Sağlık markamız liderliğini sürdürüyor. Sektöre de derinlik katıyor" dedi. Sincek, "Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, ihtiyaca odaklanan esnek yapısıyla kısa sürede halkımızın teveccühünü kazandı. Kendi kulvarımızda 56 milyon lira prim üretimi ve %58,4 pazar payıyla lider durumdayız. Katılım Sağlık olarak kurumsal tarafta sunduğumuz özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 195 kurumsal müşterimiz ve 45 bin sağlık sigortası poliçemizle sektörü derinleştirerek öncülük yapıyoruz" şeklinde konuştu. Anlaşması sağlanıp işlemleri devam edenlerin yanı sıra yeni müşteri taleplerinin de memnuniyet verici olduğunu belirten Ayhan Sincek, "Sağlık konusundaki farkındalığımız ve hassasiyetimiz artıyor. Hayat
ve BES
branşlarının yanında Katılım Sağlık markası altında sağlık sigortası ürünlerimiz de oldukça rağbet görüyor. Pandeminin de etkisi elbette var ama halkımıza ihtiyacına uygun güvenilir ürünü sunmak da kilit rol oynuyor. Sağlık tarafında faizsiz olmanın yanında ihtiyaca odaklanan bir algoritmamız var. Şimdi bu algoritmayı arka tarafta daha da hızlandırıyor ve müşterilerimize daha esnek alternatifleri daha çevik bir şekilde sunuyoruz" dedi.