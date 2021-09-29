4 cephede hızlı değişim

Zirvede, 'Sigortacılığın Geleceği Paneli' de düzenlendi. Sabah Gazetesi Editörü Barış Ergin
'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, küresel ısınmaya dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklık, aşırı kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi ve sellerde artışlar var. Geçen yıla göre daha fazla felaketle karşılaştık. Çiftçimize 2.4 milyar TL civarında bir hasar ödemesi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Garanti Emeklilik
Genel Müdürü Burak Ali Göçer de, BES'te devlet katkısının önemine dikkati çekerek, "18 yaş düzenlemesi çok önemli. Anne babalar çocukları için para biriktiriyor. Devlet 'biriktirdiğine yüzde 25, çocuğun için biriktirdiğine ilave yüzde 25 veriyorum' dedi. Şimdiden 50 bin katılımcımız var içerde. 40-50 milyon TL para birikti. Sisteme girenler ortalama 8 yaşında. Ayda 250 TL biriktiriyorlar. 8 yaşında bir çocuğun sisteme girip 56 yaşına geldiğinde hiç değer kazanmasa bile 500 bin TL birikimi oluyor. Ayda 250 TL yatırarak ulaşacak bu rakama. 190 milyarı geçmiş bir büyüklüğe ulaşmamız söz konusu. Türkiye büyüyecekse buradaki birikime çok ihtiyaç var. 13 milyon kişinin sahip olduğu bir müşteri kitlesi var. 23 milyon potansiyel katılımcı var ve çok daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
21 MİLYARLIK POTANSİYEL
Bupa Acıbadem Sigorta
Genel Müdürü Gökhan Gürcan
ise sağlık sigortası alanında bir dönüşüm yaşandığını hem önleyici sağlık hem de sağlık finansmanı bakış açısının değiştiğini belirtti. Toplam sağlık harcamalarının sadece yüzde 3'ünün özel sağlık sigorta şirketleri tarafından ödendiğini belirten Gürcan, "4 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Bunun yukarı taşınması gerekiyor. Eskiden hastalığa odaklanırdık, artık sağlığa odaklanıyoruz. Sağlık harcamalarının yüzde 10'unu finanse edeceğimiz yapı, ek 21 milyar TL anlımına geliyor. Sağlık ve mutlu yaşam finansmanını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Quick Sigorta
Genel Müdürü Ahmet Yaşar da dünyada 6.5 milyar euroluk alacak sigortası olduğunu belirterek, "Alacak sigortasının gelişiyor olması lazım. Pandemide kefalet sigortasınında önemi anlaşıldı. Buradaki hacim büyüdükçe biz büyümeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
SERMAYE PİYASALARI MASAYA YATIRILDI
ZİRVENİN
ikinci panelinde ise Sermaye Piyasaları'nın Geleceği masaya yatırıldı. aPara Araştırma Müdürü Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, Gedik Menkul Değerler CEO'su Onur Topaç
, Philip Kapital
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ve A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal sektörü konuştu.