Sahte kargoyla senet vurgunu

Giriş Tarihi: 1.10.2021

Sahte kuryeyle fatura altına senet yerleştiren dolandırıcılar, binlerce liralık vurgun yapıyor. Hiç tanımadığı kişiye borçlu olan mağdurlar, durumu aylar sonra gelen hacizle öğreniyor. Onlarca mağdur adalet arayışına girdi