İngiltere’de asker pompaya geçiyor

İngiltere
'de yaşanan ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikte zorlanan akaryakıt istasyonlarındaki kuyrukları önlemek için ordu devreye giriyor. Tanker ve pompa eğitimlerini tamamlayan askerler pazartesiden itibaren dağıtımda görev alacak. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için 'geçici' destek sağlayacak. Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.
UZUN SIRA OLUŞMUŞTU
Kriz, önceki hafta BP
ve Tesco Alliance
'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı. Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti.
YAKIT KRİZİ 120 BİN DOMUZU İTLAF ETTİRECEK
İNGILTERE'DE yakıt krizi, Brexit ve salgın kaynaklı işgücü eksikliği nedeniyle 120 bin domuzun itlaf edilebileceği de belirtildi. Ulusal Domuz Birliği (NPA) Başkanı Rob Mutimer
, BBC Radio 4
'e yaptığı açıklamada, çiftçilerin acil kasap ve mezbaha sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını öldürmek zorunda kalabileceğini söyledi. Sorunun ülkenin her yerindeki domuz çiftliklerinde yaşandığını ve hayvanları tutacak yerlerin tükendiğini dile getiren Mutimer, "Sektördeki sorun, son üç hafta içinde önemli ölçüde kötüleşti" dedi.