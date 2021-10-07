IATA’ya Türk başkan

PEGASUS Hava Yolları
Genel Müdürü Mehmet T
. Nane, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA
) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, IATA'nın 77. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane, birliğin ilk Türk başkanı olacak. Nane, görevi mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Robin Hayes
'in başkanlık döneminin ardından 19-21 Haziran 2022'de Şanghay'da gerçekleştirilecek 78. Genel Kurul'da devralacak ve 2023'te gerçekleştirilecek 79. Genel Kurul'un sonuçlanmasına kadar sürdürecek. Bu göreve seçilmesinin Türk havacılığının geldiği noktanın önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Nane, şunları kaydetti: "Bugün toplam hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil eden IATA olarak bize düşen en büyük görev, dünya ekonomileri için itici bir güç olan sektörümüzün pandemi öncesi döneme en kısa sürede dönebilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin devam etmesi için çalışmak. Ben de bunun için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte mücadele ederek bu zorlu günleri aşacağız."