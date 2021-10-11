TV+ ev müşterilerinin sayısını yüzde 25 artırdı

Türkıye'de 150'den fazla yerli ve yabancı TV
kanalını, en yeni film ve dizileri, belgeselleri, dünyaca ünlü spor programlarını ve eğlenceli animasyonları kullanıcılarıyla buluşturan dijital televizyon platformu TV+, son olarak platformun ev müşterisi tarafındaki abone sayısını 1 milyona ulaştırdı. TV+ Genel Müdürü Barış Zavaroğlu, Türkiye
'deki Pay-TV pazarının 7 milyonu aşkın kullanıcısı bulunduğunu, TV+ olarak bu pazardaki paylarını her çeyrekte düzenli olarak büyüttüklerini vurguladı. 2014'te yayın hayatına başlayan platformun 1 milyon ev müşterisine ulaşarak pazardaki konumlarını daha da güçlendirdiklerini kaydeden Zavaroğlu, "BTK
'nın açıkladığı verilere göre pazar payımız, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 13.3'e yükseldi" diye konuştu. TV+'ın ev müşterisi sayısını geçen yıla göre yüzde 25 artırdıklarını kaydeden Zavaroğlu, "Bu büyüme performansında hem müşteri kazanımındaki stratejimiz hem de müşteri kayıp oranlarındaki iyileşmemiz etkili oldu. Bu sayede 1 milyon TV+ ev müşterisine hedeflediğimizden çok daha önce ulaştık" dedi. Zavaroğlu, yaşanan artışta pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışma düzenine geçişin etkisi olduğunu da kaydetti. Zavaroğlu, "Pandemi döneminde TV+ kullanıcıları film ve dizi içeriklerimizi daha fazla izledi. TV+ ev müşterilerinin özellikle ailece izlenecek içeriklere ilgisi daha fazla oldu. TV+ çocuk içeriklerimiz de pandemi döneminde oldukça büyük ilgi gördü. Pandeminin başlarında canlı kanal izleme sürelerinde de ciddi bir artış gözlemledik" dedi. TV+ müşterilerinin yarıya yakın bölümünün ilk aboneliklerinde üst paketi tercih ettikleri de belirtildi.
YÜZDE 60'LIK ABONE ÜST PAKETTE
TV+, ev müşterilerinin yüzde 60'lık bölümü, sahip oldukları üst paketlerle platformun tüm içeriklerini izleyebiliyor. Günde ortalama 7 saat, ayda ise 210 saat izlenen TV+'ın, müşterilerine sunduğu paketler kapsamında 4K Ultra HD
kalitesinde yayın yapan yayınlar internet kotasından düşmeden izlenebiliyor.