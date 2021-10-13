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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Döviz alanlara kimlik zorunluluğu

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Döviz alanlara kimlik zorunluluğu
HAZİNE Maliye Bakanlığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti. Döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konuları ve diğer yükümlülüklerde düzenlemeye gidildi. Tebliğde ayrıca, terörün finansmanının önlenmesi ve kara para ile mücadele kapsamında döviz büfelerine gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına alma zorunluluğu getirildi. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin-500 bin lira tutarındaki başvuru ücretleri, faaliyette bulunulacak yere göre 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre asgari sermaye tutarı da 10 milyon liraya yükseltilecek.
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Döviz alanlara kimlik zorunluluğu
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