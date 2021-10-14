THY ile Kuveyt Türk kartta işbirliği yaptı

KUVEYT Türk
, Türk Hava Yolları
(THY
) ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'ın resmi ortaklarından biri oldu. Buna göre Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, THY ve program ortağı havayolu firmalarıyla yapacakları uçuşlardan ve alışveriş harcamalarından mil kazanacak. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
, "Miles&Smiles Business kartımızı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek" dedi. THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur
ise "Üyelerimize sadece uçuşta değil, hayatın her anında avantaj sunuyoruz" diye konuştu.