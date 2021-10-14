Varlık yönetim şirketlerinde bir ilk

VARLIK yönetim sektöründeki ilk halka arz gerçekleşiyor. Gelecek Varlık'ın halka arzı 14-15 Ekim'de yapılıyor. Ek satış hariç toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, ek satışlarla birlikte toplam pay adedinin 26.4 milyonu bulması bekleniyor. Halka arz sonunda Gelecek Varlık'ın halka açıklık oranı ek satışlar hariç yüzde 15.75, ek satışlar gerçekleşirse yüzde 18.9 olacak. Fiba Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin
, "Grubumuz 15 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'a dönüyor. Gelecek Varlık'ın halka arzı geçmişte 1990 ile 2006 yılları arasında Finansbank
'ta, 1996 ile 2005 yılları arasında ise Gima'da başarılı süreçleri beraber yaşadığımız ve bize güven duyduklarına inandığımız yatırımcılarımızla grubumuzu yeniden buluşturacak" dedi. Halka arzla Gelecek Varlık'ın sermayesini güçlendireceklerini, varlık yönetim sektörünün Türk bankacılık sistemine çözüm üretebilme kapasitesini arttırmayı, sektördeki oyuncuların önünü açmayı hedeflediklerini anlatan Özyeğin, "Borsa İstanbul'a dönmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl evvel bir aile anayasası yazdık. Bu anayasamızda önümüzdeki 5 yıl içinde 2 ila 3 şirketimizi tekrar halka açmayı planlamıştık. Gelecek Varlık bu hedefin ilk halkası oldu. Büyüme potansiyeli çok yüksek" değerlendirmesinde bulundu.
300-360 MİLYON TL ARASINDA OLACAK
GELECEK Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan
ise "Bugüne kadar toplam 1.9 milyar TL yatırımla bankaların 17.4 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldık. 2022'de bankaların satışları daha da artacaktır. Halka arz büyüklüğü 300- 360 milyon TL arasında olacak."