İşte FETÖ’nün şehitlere ihaneti! Hain komutan yakalandı

TUTUKLANDI

Sanık Eren ise, tanık Rahmi K.B.'nin açıklamaları ile ilgili olarak, "Ne istiyormuş ki gereğini yapmadım. O mu karar verecek benim ne yapmam gerektiğine. K.M.'yi tanıyorum. Pek takdir ettiğim bir personel değil, sevdiğim bir personel de değil. Binbaşı, yarbay, astsubay, başçavuş geliyor amirini şikayet ediyor, haksız da sayılmaz söylediklerinde, vatan haini olduğunu düşünmüyorum. Her astsubay geldiğinde bir yarbayı görevden almaya gidersek iş yapamayız. Bunu araştırmak K.M'nin görevi değildi" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.