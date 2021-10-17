Mesleki eğitim alan hükümlüler devlet desteğiyle iş kurdu





'EN ÇOK HİBE DESTEĞİNİ KÜÇÜK-BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞI ALDI'



Özellikle kırsal kesimde önemli iş kolu olan küçük-büyükbaş hayvancılık en çok hibe desteğini alan sektör oldu. Bu alanda bin 434 proje sahibi eski hükümlüye hibe verildi. Ayrıca hibe alan proje iş kolları arasında yiyecek içecek hizmetleri, arıcılık, tekstil, oto yıkama, oto tamiri, kuaför, hediyelik eşya, yapı tadilatı, mobilya, halı-koltuk yıkama, elektronik malzeme, demircilik-kaynakçılık, fotoğrafçılık, reklam, tesisatçılık, temizlik, emlak, otelcilik ve spor merkezi gibi birçok sektör bulunuyor. Eski hükümlülere ve engellilere verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonu oluşturuyor. Fonu 4857 sayılı Kanun'un 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün başkanlığındaki komisyon yürütüyor. Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcileri yer alıyor.



Hibe desteği almak isteyen eski hükümlülerin projelerini denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları yine müdürlük öncülüğünde yapılıyor. Komisyon başvuruları değerlendirmek için yılda iki kez toplanıyor, uygun görülen projelere hibe desteği sağlanıyor.