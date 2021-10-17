Mesleki eğitim alan hükümlüler devlet desteğiyle iş kurdu

Adalet Bakanlığınca hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek sahibi olmaları amacıyla 2014 yılından bu yana Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürütülen projeyle 2 bin 155 eski hükümlü kendi işini kurma fırsatı yakaladı.
'HÜKÜMLÜLER DEVLET DESTEĞİYLE KENDİ İŞLERİNİ KURABİLECEK'
Modern infaz sistemi kapsamında hayata geçirilen çalışmalar, hükümlü ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılması, kişisel becerilerini geliştirmeleri, istihdam sağlanması, meslek edinmeleri ve sosyal faaliyette bulunmalarına destek sağlıyor. Bu kapsamda yürütülen projeler ile eski hükümlüler aldıkları eğitim sonrası devlet desteğiyle kendi işlerini kurabiliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü "Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği" projesi kapsamında 2 bin 155 eski hükümlü aldıkları devlet hibesiyle kendi işinin patronu oldu. Aldıkları destekle aile geçimlerini sağlayan birçok hükümlü, işlerini geliştirerek istihdam oluşturdu. Proje kapsamında oluşturulan fondan sağlanan maddi desteğin bedeli her yıl değişirken, projeleri kabul edilerek kendi işini kurma imkanı yakalayan 2 bin 155 eski hükümlüye 72 milyon 257 bin 585 lira kaynak sağlandı. En fazla proje hazırlayan Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasında Yüksekova, Van, Erzurum, Kars, Nazilli'de hizmet veren müdürlükler yer aldı.
'EN ÇOK HİBE DESTEĞİNİ KÜÇÜK-BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞI ALDI'
Özellikle kırsal kesimde önemli iş kolu olan küçük-büyükbaş hayvancılık en çok hibe desteğini alan sektör oldu. Bu alanda bin 434 proje sahibi eski hükümlüye hibe verildi. Ayrıca hibe alan proje iş kolları arasında yiyecek içecek hizmetleri, arıcılık, tekstil, oto yıkama, oto tamiri, kuaför, hediyelik eşya, yapı tadilatı, mobilya, halı-koltuk yıkama, elektronik malzeme, demircilik-kaynakçılık, fotoğrafçılık, reklam, tesisatçılık, temizlik, emlak, otelcilik ve spor merkezi gibi birçok sektör bulunuyor. Eski hükümlülere ve engellilere verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonu oluşturuyor. Fonu 4857 sayılı Kanun'un 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün başkanlığındaki komisyon yürütüyor. Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcileri yer alıyor.
Hibe desteği almak isteyen eski hükümlülerin projelerini denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları yine müdürlük öncülüğünde yapılıyor. Komisyon başvuruları değerlendirmek için yılda iki kez toplanıyor, uygun görülen projelere hibe desteği sağlanıyor.