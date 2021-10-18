Alman isim, ’Çok fazla potansiyelleri var’ diyerek açıkladı: Türkiye 1.5 milyarın merkezi olacak

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Dr. Markus Slevogt, Alman şirketlerin, Türkiye'nin konumunun potansiyelini çok iyi anladığını, Türkiye'yi sadece büyük bir yerel tüketici pazarı olarak değil, aynı zamanda 1,5 milyar nüfuslu bölgesel pazara erişim sağlayan bir merkez olarak gördüğünü ifade ederek, "Türkiye, küresel tedarik zinciri faaliyetlerinde önemli bir role sahip olabilir. Türkiye'nin Avrupa üretim merkezleri için daha sağlam bir tedarik zinciri oluşturacağı düşünülüyor." dedi.

Slevogt, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirterek, Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu söyledi.

Almanya ve Türkiye'nin, iki asırdan fazla bir sürenin ötesine geçen çok güçlü bir iş ve ticari ilişkisi olduğunu vurgulayan Slevogt, "Alman sermaye iştiraki olan veya Almanya ile iş ve ticaret yapan 7 bin 500'den fazla şirketimiz var. Avrupa ülkeleri ve Batı ülkeleri arasında en güçlü iş birliği ve ortaklığa sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Slevogt, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini ifade ederek, "İki ülke arasındaki yatırım ve ticaretin ana itici güçlerinden biri olan Gümrük Birliği'nin farklı alanlar ve sektörlerin dahil edilip yenilenmesiyle Türkiye ile AB, özellikle de Almanya ve Türkiye arasındaki ticari ilişki daha fazla artacaktır." dedi.

Türkiye'nin Alman işletmeleri birbirine bağlayan büyük bir merkez olduğunu belirten Slevogt, Türkiye'nin doğal coğrafi konumundan dolayı bu ülkede farklı pazarlarda ve farklı alanlarda yer alan, farklı fırsatlara sahip Alman işletmelerin bulunduğunu aktardı.

Türkiye ve AB'nin stratejik ortaklar olarak birbirlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Slevogt, "Bu bölgede en geniş ağa ve en geniş etkiye sahip ülke olarak Türkiye, AB ve Almanya'nın da bu bölgede stratejik çıkarlarını güvence altına almasına yardımcı olacaktır." dedi.