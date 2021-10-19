Dev dönüşüm harekatı

Kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe
'de 7 bin 230 hanenin tahliyesi yüzde 95 oranında tamamlandı. 1.300 binanın yıkımına başlandı. Taşınmayan kesimler için de bakanlık her türlü desteği sağlıyor.
IŞIK GÖRÜNDÜ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen
, bakanlığın Fikirtepe'deki irtibat ofisinde son durumu paylaştı. Gürgen, "Fikirtepe'de artık bambaşka bir noktadayız. Tünelin ucundaki ışık göründü" dedi. Müteahhit firmaların yarım bıraktığı veya hiç başlayamadığı alanlarda bakanlığın devreye girdiğini hatırlatan Gürgen, "Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun bölgeye el atması için yoğun talep alıyorduk. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanımızın liderliğinde yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık" diye konuştu.
'EV DE BULUYORUZ'
5 ay önce riskli evlere tahliye tebligat gönderdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sürenin dolduğunu belirten Vedad Gürgen, şunları anlattı: "Vatandaşlarımızın yüzde 95'i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz."
YIKIM ARALIKTA BITECEK
FİKİRTEPE'DE dün itibarıyla yıkımların başladığını belirten Gürgen, "Bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunuyor. Bu alanda 7 bin 230 hanenin yaşadığı 1.300 bina yer alıyor. Bunların yıkımı aralıkta tamamlanacak. 3 ihale oldu, 2 tane daha yapılacak. Yılsonunda yıkım ve ihaleler bitirilip burası şantiye alanına dönüştürülecek" dedi.
8 MİLYARLIK DEV PROJE GELİYOR
YENİ Fikirtepe projesi için altyapı hariç 8 milyar lira yatırım yapılacağını anlatan Gürgen, "Bölgeye Bakanlık ve Emlak Konut
'un girmesiyle birlikte algı değişti. Vatandaşın artık bu sürecin tamamlanacağına dair güven duyuyor. Tamamlandığında 15 bin konut yer alacak. 2 yıl içinde teslimler başlayacak" diye konuştu.