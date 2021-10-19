Hizmet ihracında hedef 150 milyar $

İçinde dizilerden, oyunlara, yazılımdan turizme kadar bir çok sektörü barındıran hizmet ihracatında bir sıçrama kapıda. 2019 yılında 64.4 milyar dolarla rekor kıran ancak pandeminin de etkisiyle 2020'de 34.8 milyar dolar ihracat yapan hizmet sektörü hedef yükseltti. 10 milyar dolar cari fazla veren sektörün yeni hedefi beş yıl içinde 150 milyar dolara ulaşmak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Hizmet İhracatçıları Sektör Başkanı Ahmet Akbalık
, "Kurulması için büyük çaba sarf ettiğimiz ve çok hızlı bir şekilde 10 farklı sektörden 2 binin üzerinde üye sayısına ulaştırdığımız birliğimiz kısa sürede ülkemiz ihracatının lokomotif birlikleri arasında haklı yerini almayı başardı. Doğru adımların atılmasıyla orta vadede 150 milyar dolar ihracat hedefine ulaşırken ülkenin cari açık problemini de çözeceğiz" dedi. Türkiye
'nin 2010 yılından bu yana yüzde 61, dünyanın ise yüzde 25 büyüdüğünün altını çizen Akbalık, "Bu büyümenin yüzde 55'ini hizmetler sektörü sağladı" dedi.
KÜRESEL ARAŞTIRMA
10 farklı sektöre yönelik küresel ve detaylı bir analiz yaptırdıklarını da belirten Ahmet Akbalık, "Yaklaşık bir yıldır çok detaylı bir araştırma üzerinde çalışıyoruz. Bu araştırma sayesinde sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiği gibi sonuçlara ulaşacağız. Bu sayede sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz" şeklinde konuştu.
TÜRK DİZİLERİNİ 700 MİLYON İZLİYOR
Dizi
gibi bazı ihraç ürünlerinin toplam ihracata dolaylı katkısının çok yüksek olabileceğini de söyleyen Akbalık, "Örneğin şu anda Türk dizileri 150'den fazla ülkede günlük 700 milyon izleyiciye ulaşmış durumda. Eğlence ve Kültür Hizmetleri sektörümüz 296 milyon dolar ihracatla dünyada ilk 10'da, dizi ihracatında ise ABD
'den sonra dünyada ikinci sırada bulunmakta. Dizi sektörü doğru bir senaryo ile hem mal hem de hizmet ihracatına katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.