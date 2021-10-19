Serada muz yetiştiriciliğine yoğun ilgi! Yüksek rekolte beklentisi

Gözde tatil merkezi Muğla, turizmin yanı sıra tarım alanında da adından söz ettirmeye devam etti. Çiftçiler, üretim maliyetlerinden tasarruf etmek için daha kazançlı alternatif ürün arayışına yöneldi. Turizm cennetinde, maliyet ve işçiliği açısından avantaj sağlayan örtü altı muz yetiştiriciliğine ilgi büyük oldu. Güney Ege'de, Akdeniz ikliminin hakim olduğu sahil şeridinde mikroklima özelliğine sahip lokasyonlarda özellikle Seydikemer, Fethiye, Dalaman ve Milas ilçelerinde örtü altında muz yetiştiriciliği üreticinin yüzünü güldürdü.

ÖRTÜ ALTINDA 9 BİN TON MUZ ÜRETİMİ

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2020 Örtü Altı Kayıt Sisteminde Seydikemer'de 834 dekar, Fethiye'de 208 dekar ve Milas'ta 122 dekar alanda örtü altı muz yetiştiriciliği yapılıyor. Toplamda bin 164 dekar alanda kayıtlı üretim yapılarak, yaklaşık olarak dekar başına 8, toplam 9 bin 300 ton ürün elde ediliyor İç pazarda satışı yapılan muz önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

HASAT BAŞLADI

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışmaların takibi yapılarak, üreticilere teknik destek sağlandı. Ayrıca bu ilçelerde üreticilere yönelik eğitim planlanmaktadır. Fethiye Patlangıç Mahallesinde üretici Mustafa Büyükaydın, muz üretmek sera kurdu. Yetiştirmek için Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden destek aldı. Koodineli bir şekilde 12 bin 400 metrekare alanda tesis ettiği serasında muz yetiştirdi. Büyükaydın, muz hasadına başladı. Büyükaydın'ın muz serasından yaklaşık 8 ton muz rekoltesi beklendi.

ÜRETİM MALİYETİ DÜŞÜK

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, muz yetiştiriciliğine talebin arttığını dile getirdi. Muzun, Güney Ege'deki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ifade eden Barış Saylak, "Tropik meyve yetiştiriciliğinde işçiliğin az olmasının da bunda etkisi var. Örneğin örtü altı domates biber patlıcan gibi sebzelerin işçilik maliyeti yüzde 35 iken muz yetiştiriciliğinde işçiliğin yüzde 10 civarında olması, üretim maliyetini düşürmesi, tropik meyve satış fiyatlarının yüksek olması tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilgiyi arttırdı. İlimizde yaklaşık bin 164 da alanda örtü altı kayıt sistemimizde kayıtlı olarak örtü altı muz yetiştiriciliği yapılıyor. Tüketicinin talebinin olması üreticinin ilgisinin büyük olması karşısında bizde İl Müdürlüğü olarak teknik destek sağlayarak üretimin maksimum seviyede olmasına gayret ettik. Üreticinin oluşturduğu alternatif gelir kaynak arayışını destekledik. Gelen talep üzerine ilçelerimizde tropikal meyve ve muz yetiştiriciliği konusunda eğitimler planlıyoruz" dedi.

PAZARLAMA ALANINDA DA DESTEK

Üreticilere ürünün pazarlanması konusunda da destekler verildiğini aktaran Saylak, "Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tropikal meyve ve muz yetiştiriciliği konusunda teknik desteğin yanı sıra tanıtılması ve pazarlanması konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açılan tüm bu üretim alanların yeni üretim alanları olduğunu altını çizmek isterim. Çünkü biz yeni alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik ederken aynı zamanda Muğla'nın tarımsal desenini koruyarak yapmaya da özen gösteriyoruz. Muğla'nın kendine has tat ve lezzetleri ile lider ürünlerini, yerel çeşitlerimizi daha ileriye taşıyarak dengeli yapılmasını sağlıyoruz. Yeni açılan bu üretim alanlarından yaklaşık 4 bin 500 ton muz elde edilerek, üreticinin kazancını arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.