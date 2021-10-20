Jet yakıtı ikmâlinde elektrikli devrim

TFS
Akaryakıt Hizmetleri A.Ş., İstanbul Havalimanı'nda yürüttüğü jet yakıtı sağlama hizmeti kapsamında, apronda kullandığı jet yakıtı ikmâl araçlarını yerli paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği bir proje ile elektrikli olarak imal ettirerek dünyada bir ilke imza attı. Proje kapsamında tedarik edilen 50 jet yakıtı ikmâl aracını elektrikliye dönüştüren TFS, bu sayede 4 bin 445 ton daha az karbon emisyonunun atmosfere salınmasını engelledi. Elektrikli araçların dönüştürülmesinde Türkiye
'den Önderyol ve Katmerciler firmaları sorumlu paydaşlar olarak rol aldı.
ENERJİ SARFİYATI AZALDI
Şirketten yapılan açıklamada projeyle ilgili, "Proje, global jet yakıtı şirketleri arasında bir ilk olup IATA
teknik forumda üyelerle paylaşıldı. Proje sayesinde hem Türkiye'de endüstriyel elektrikli araç dönüşümü alanında know-how edinildi hem de çevre ve gürültü kirliliğinin, enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sağlandı. Benzer projeler gerçekleştirmek isteyen Almanya
ve Suudi Arabistan
menşeili firmalarla konuyla ilgili olarak tecrübe paylaşımında bulunuldu. TFS bu projeyle, Türkiye'de endüstriyel araçların elektrikliye dönüştürülme süreçlerinde örnek bir proje gerçekleştirdi" denildi. Çevreye duyarlı uygulamaları artırarak devam ettireceklerini ifade eden TFS açıklamasında , "Tüm ikmaller içinde elektrikli dispanserlerle yapılan ikmallerin oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti. Projeyle, toplam 4 bin 445 ton daha az CO2 salınımı, yıllık 1.024 metreküp daha az motorin sarfiyatı ve gürültü kirliliğinin önlenmesi sağlandı" ifadeleri kullanıldı.
GELECEĞE DÖNÜK KURGU
TFS CEO'su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu
, "TFS olarak daha kuruluş aşamasından itibaren tüm adımlarımızı geleceği kurgulamaya dönük olarak attık. Elektrikli araç projemiz de bu vizyonun en güzel çıktılarından birisi oldu. Bugün itibariyle yakıt sarfiyatından elde ettiğimiz kazanç ve çevrenin korunmasına yaptığımız katkı ile proje kendisini amorti etti diyebiliyoruz" diye konuştu.