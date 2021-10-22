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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Borsada bir ilk: Çifte gong töreni

Borsada bir ilk: Çifte gong töreni
BORSA İstanbul'da Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri ile Gelecek Varlık Yönetimi için gong töreni gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada "Bugün itibarıyla, bu sene gerçekleşen halka arzlarla borsamızda işlem görmeye başlayan şirket sayımız 40'a ulaştı. 40 sayısı, geleneklerimizde bereketi, çoğalmayı, olgunlaşmayı sembolize eder. Bu durum, sermaye piyasalarımızın ve Borsamızın olgunluk seviyesini de gösteriyor. '40 BİST kere maşallah' diyorum. Bugünü özel kılan ikinci yönü ise Borsa tarihinde ilk defa iki şirketin gong törenini aynı anda birlikte yapıyor olmamızdır" dedi. Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de yaklaşık 15 yıl aradan sonra Gelecek Varlık'la Borsa İstanbul'a dönmekten heyecan ve mutluluk duyduklarını aktardı. Özyeğin, "Grubumuzun göz bebeği şirketlerinden Gelecek Varlık'ın yatırımcılardan büyük ilgi ve teveccüh görmesinin hem gurur hem de sorumluluğunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz de halka arzın, Anatolia'nın başarılarla dolu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

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Borsada bir ilk: Çifte gong töreni
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