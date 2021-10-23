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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Cömert patron

FERİDE CEM FERİDE CEM
Cömert patron

Enflasyondaki artışı dikkate alan patronlar çalışanları için elini cebine attı. Çalışana nakit ödeme desteği veren patronlar da var yılbaşı zammını öne çeken de...

Pandeminin ardından Batı'nın en büyük tedarikçileri arasına adını yazdıran Türkiye'nin önde gelen sanayicileri çalışanları için kesenin ağzını açtı. Son dönemde enflasyondaki artışı dikkate alan bazı patronlar, çalışanlarına destek olmak için maddi yardımda bulunmaya başladı. Türkiye'nin birçok şehrinden iş insanı çalışanlarına maddi destekte bulunacağını açıkladı.
Çalışanlarına aylık 500 TL ilave destek veren de var, maaşının üçte biri ya da yüzde 20'si kadar destek veren de...
Tüm dünyada pandemiyle birlikte ekonomilerde sıkıntılar yaşandığını söyleyen iş insanları SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Gün birlik günü. Birlikte kazanıyoruz, yeri geldiğinde birbirimize de yardım etmek zorundayız. Desteklerimiz sürecek" mesajı verdi.

BİRLİKTE KAZANIYORUZ
İşverenlerin çalışanlarıyla birlikte var olduklarını söyleyen Kahramanmaraşlı iş insanı İSKUR Tekstil'in sahibi Kadir Kurtul, "Son dönemde enflasyondaki artışa bağlı olarak çalışanlarımızın alım gücünün düştüğünü gözlemliyoruz. Çok şükür biz de işverenler olarak bu dönemde iyi kazanıyoruz. Bunda 4.150 çalışanımızın büyük emeği var. Çalışanlarımız olmazsa biz, biz olmazsak onlar olmaz. Birlikte kazanıyoruz, siparişlerimiz gayet iyi gidiyor" dedi. Bu nedenle üç ay boyunca çalışanlarımıza 500'er lira vereceklerini aktaran Kurtul, "Yılbaşında da ilave bir ödeme yapmak istiyoruz" dedi. Birçok iş insanın benzer bir tutum sergilediğini söyleyen Kurtul, "İşverenler olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmalıyız" mesajı verdi.



BÜTÇESİ OLAN YAPMALI
Hazır giyim sektöründe de işverenlerin çalışanlarına destek olduğunu söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de, "Sektörümüzde birçok şirket yılbaşını beklemeden çalışanlarına zam yaptı" dedi.
Bu süreçte çalışanlara verilen desteğin büyük önem taşıdığını anlatan Gültepe, şunları kaydetti: "Biz de kendi şirketimiz Talu Tekstil'de çalıştırdığımız 3 bin kişiye maaşları üzerinden belli oranda maddi destek sağladık." Bütçesi elveren firmaların bunu yapması gerektiğini ifade eden Mustafa Gültepe, "Bu süreçte elbirliği yapmak çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

KIŞ DESTEĞİ VERECEK
KOVID-19 sonrasındaki süreçte sanayideki toparlanmanın çok hızlı olduğunu söyleyen Karacasu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Arifoğlu, "Çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Onlarla uzun yıllardan beri devam eden bir yolculuğumuz var. Eğer ortada bugün bir sıkıntı varsa biz işveren olarak buna kayıtsız kalamayız. Hepimiz bütçemiz nispetinde üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi. Kendilerinin de üç ay boyunca çalışanlarına maddi destekte bulunacakları bilgisini veren Arifoğlu, şunları kaydetti. "450 çalışanımız var. Bunlara kış desteği adı altında belli miktarda ödeme yapacağız. Birlikte kazanıyoruz sonuçta, bunu yapmak gerekiyor. Onların hayatını imkânlarımız ölçüsünde kolaylaştıracak destekler vermek durumundayız."

MAAŞ ZAMLARI ÖNE ÇEKİLDİ
Çalışanlarına maddi destek için harekete geçen pek çok işveren, yılbaşında yapmayı planladığı zamları öne çekti. Sektörlerden firmalar yaptıkları ara zamlarla çalışanlarına rahat bir nafes aldırmış oldu. Hazır giyim sektöründe de bazı firmaların bu yönde karar aldıkları bilgisini veren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Bu da çalışanlara yardımcı olmak için atılmış önemli bir adımdır" dedi. Yapılan zammın öne çekilmesiyle çalışanların gelirlerinde artış olduğuna dikkat çeken Zevigas Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paşahan, "Sektörümüzde zam yapmak için kimse yılbaşını beklemedi. Çünkü çalışanlarımız ciddi bir gelir kaybına uğradı. Biz de Zevigas olarak çalışanlarımızın yüzde 90'ına ilave zam yaptık. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"değerlendirmesini yaptı.

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