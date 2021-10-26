Dünyada yerini her geçen gün güçlendiren sanal dünya paralarının artık fiziki büroları var. Geçen yıllarda Kıbrıs'ta başlayan furya Türkiye
'ye de ulaştı. Tahtakale
'de birçok döviz bürosu artık kripto para bürosu olarak da hizmet verirken, bazı işyerlerinin ise sadece bu alanda çalışmaya başladığı görülüyor. Emekliler, öğrenciler ve banka kullanmayı tercih etmeyen işadamları kripto para alışverişlerini bu adreslerden yapıyor. İsteyene bu konuda danışmanlık da veriliyor. Dijital para ofisinde ayrıca flash bellek halinde 600-700 TL bedelle kripto para cüzdanı da satışa sunuluyor. Dijital para ofisinin duvarlarında dünya Bitcoin piyasası ekranları bulunuyor. Komisyon oranları ise yüzde 2 ila 3 arasında değişiyor. İstanbul
'daki büro sayısının 50'yi geçtiği tahmin ediliyor. SABAH'ın görüştüğü büro sahipleri yaptıkları işlemlerin de yasal olduğunu ifade ediyor. İşlemin döviz ya da altın alıp-satmak ile aynı sisteme sahip olduğunu ifade eden girişimciler, "Borsaya, bankaya ve internete ulaşımı olmayanlara kripto para alım-satımı konusunda yardımcı oluyoruz. Bazıları da banka üzerinden bu işlemi yapmak istemiyor. Onlar için de bizler yasal platformlar üzerinden alım ve satış yapabiliyoruz. Bize telefon ile al-sat yaptıran işadamları da var" diyor.
DEV ZİNCİRLER AÇIYOR
Kripto para bürolarına yerel girişimcilerin dışında da ilgi var. Dünya kripto devi Pundi X, 2 ay önce Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk aşamada Sirkeci
'de büro açan şirket, kendi kripto para alım/satım ofisini kurmak isteyen girişimcilerle işbirliği başlattı. Kripto para alım/satım işlemlerinde tıpkı döviz büroları gibi hizmet veren fiziki noktalar oluşturmaya başladı. Öte yandan kripto para dükkânlarının en hızlı açıldığı yer ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. 100'den fazla dükkân açıldı. Bürolara TC Kimlik numarası bulunmayan yabancı öğrenciler, emekliler, işadamları ve Kıbrıslılar ilgi gösteriyor.
AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ
DÜNYA Ekonomik Forumu
(WEF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kripto paralara en yoğun ilginin olduğu ülkeler arasında Türkiye yüzde 18 ile dünyada dördüncü, Avrupa
'da ise ilk sırada yer alıyor. Bu tablo, ülkemizi kripto para ticaretine yönelik global şirketler için de önemli bir pazar haline getiriyor