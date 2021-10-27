Sigorta müşterisi tam poliçe istiyor

SİGORTA
sektöründe en önemli ürünlerden biri olan araç sigortaları ve kaskoda gerek düzenlemeler gerek de pandeminin etkisinin geçmesiyle hareketli günler yaşanıyor. Bu alanda en aktif firmalardan biri olan Magdeburger Sigorta
'nın Genel Müdürü Zafer Uçar, sektörün mevcut durumunu APara
'da yayınlanan 'Güvenli Hayat' programında anlattı. Kaskoda rekabetin teminat ve hizmet kalitesi üzerinden gerçekleştiğini belirten Uçar, "Sigorta sektörü bunun rekabetini çok iyi yapıyor. Sektörün sattığı ürünler içinde 50 çeşit teminat vardır. Çok branşlı bir yapı var diyebiliriz. Bunların bir kısmını limit olarak değiştirmek ya da adet olarak değiştirmek mümkün. Ancak benim gözlemim şu. Sigorta alıcısı aldığı ürünü tam istiyor. Her şeyi kapsamasını istiyor. Mümkün olduğu kadar en geniş teminatlı ürünlere yöneliyorlar. Muafiyetli bir ürünümüz var. Arabanızın değeri 100 bin liraysa yüzde 1'i yani 'bin liraya kadar olan bölümünü siz karşılayın' dediğimizde bu modelle çok iyi indirimler verebiliyoruz. Ancak buna rağmen tercih edilmiyor" dedi.
DOLUYA ÖZEL ÜRÜN ÜRETTİK
İKLİM değişikliği konusunda da adımlar attıklarını ve dolu sigortası
çıkardıklarını belirten Uçar, "Bu alana özel ürün çıkardık. Dolu sigortası. Adına da 'dopdolu sigorta
' dedik. Bunu araç sigortanızdan bağımsız da alabiliyorsunuz. Branş bazında bakıldığında en fazla prim 14 milyar lira ile zorunlu trafik sigortasında. Bu branşı 8.3 milyar ile kasko
izledi" dedi.