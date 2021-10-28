SON DAKİKA | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansta: Shiba coin ne kadar, kaç dolar?

Bitcoin'nin 60 bin doların altına sarkmasıyla beraber Shiba Coin, dün sadece bir kaç dakikada yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti. Şaka coini olarak bu coin konusunda uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, temeli olmayan bu yükselişlerin geri dönüşü olabileceğine dikkat çekerek Stop'lu işlem yapılması gerektiğini ifade etti.

Shiba Coin (SHIB) yeni günde yine sert hareketlerini sürdürüyor. Tepe seviyesi 0,00008854 seviyesinde kalan kripto para için son 24 saatteki en düşük seviyesi 0,00004650 dolar olarak dikkat çekti.