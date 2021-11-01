GUHEM’in Uluslararası Astronotik Federasyonu’na üyeliği tescillendi

AVRUPA'NIN
en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), dünyanın en prestijli uzay kongresi olan Uluslararası Astronotik Kongresi
'nde gerçekleşen genel kurulda Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) üyeliğine kabul edildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde 13 bin 500 metrekare alanda kurularak dünyanın sayılı uzay ve havacılık merkezlerinden biri haline gelen GUHEM, dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF'a üye oldu. Bu yıl 25-29 Ekim tarihleri arasında Dubai
'de gerçekleşen dünyanın en büyük uzay kongresi Uluslararası Astronotik Kongresi'nde gerçekleşen genel kurulda yapılan oylama sonucunda GUHEM'in IAF'a üyeliği Türkiye Uzay Ajansı
ile birlikte tescillendi.
"GUHEM ARTIK SÖZ SAHİBİ"
Uzay camiasının bir araya geldiği Uluslararası Astronotik Kongresi'nde en büyük uzay oluşumunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, "IAF, 1950'lerde uzay hakkındaki bilgi ve birikimin artırılması amacıyla kurulmuş olan bir federasyon ve şu anda 71 ülkeden 407 üyesi var. Dünya çapında önde gelen uzay ajanslarını, şirketleri, üniversiteleri bünyesinde barındırıyor. Son yıllarda uzay ile ilgili çalışmalar yapan müzeleri de üyeliğe kabul etmeye başlamışlardı. Biz de bu kapsamda GUHEM adına üyelik başvurusunda bulunmuştuk. Gerçekleşen kongrede yapılan oylama sonucunda GUHEM artık IAF üyesi olarak bu oluşumda söz sahibi olmaya hak kazandı. GUHEM'in IAF üyeliğine kabul edilmesi ile birlikte dünyanın sayılı müzelerinden biri haline gelmesi de böylelikle tescillenmiş oldu" dedi. Önümüzdeki yıllarda Uluslararası Astronotik Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleşebilmesi için bu üyeliğin önemli olduğunu dile getiren Halit Mirahmetoğlu şunları kaydetti: "Türkiye Uzay Ajansı
şemsiyesi altında katıldığımız bu kongrede Uzay Ajansımız da üyeliğe kabul edildi. Böylesine büyük bir federasyona Türkiye Uzay Ajansı'yla birlikte aynı anda üye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."