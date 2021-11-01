Yeşim 2021’de yüzde 15 büyüme hedefinde

Ağrı
'da devreye aldığı yatırım programını genişleterek bölgedeki mevcut üretimini yeni tesisine taşımaya hazırlanan Yeşim Grup, öte yandan başta Mısır
ve Moldova
olmak üzere yurt dışındaki üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı sonrası her lokasyonda üretim hacmini ve büyüme potansiyelini arttıran Yeşim, 2021 yılını grup bazında yüzde 15'lik bir büyüme performansıyla kapatma hedefinde. 1983 yılında kurulan ve 26 Ekim'de 38. kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeşim, sadece Bursa
'da toplam 325 bin metrekarelik alanda 4 bin 500'ü bulan çalışanı ile hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarının stratejik üretim ortağı olarak çalışmalarına devam ediyor. Grubun tüm firmaları düşünüldüğünde toplam çalışan sayısı 15 binleri bulan Yeşim, güçlü üretici partnerlerinin de desteğiyle üretim hacmini ve istihdamını daha da artırmış durumda. Bursa tesisindeki kadın çalışan oranını yüzde 55'ler seviyesine çıkaran ve 'Kadın dostu firma' olma kimliğinin yanı sıra, genç iş gücünü de fazlasıyla önemseyen Yeşim, kurucularından Merhum Şükrü Şankaya
'nın en önemli mirası olan "Önce İnsan" felsefesi ışığında yol almaya devam ediyor. Uzun yıllardan bu yana uluslararası platformlarda tescillenmiş kalite ve sosyal uygunluk belgeleriyle de tekstil ve hazır giyimde Türkiye'nin öncü firmalarından olan Yeşim; hazır giyimde Nike
, ev tekstilinde ise Matheis - Schlafgut gibi firmalara yönelik üretim gerçekleştiriyor. Yeşim'in üretim yaptığı diğer markalar arasında Under Armour
, Zara
, Pull&Bear, Bershka, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Guess, Mudo, Aldi, Horizonte ve Tchibo öne çıkıyor. Günlük üretim kapasitesi 115 ton örme, 125 ton boyama, 100 bin met¬re baskı ve 250 bin adet hazır giyim ile 100 bin adet ev tekstili olan Yeşim, geçtiğimiz yılı 366 milyon dolarlık ciro ve 332 milyon dolarlık ihracat değeriyle kapattı. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında yüzde 5 düzeyinde ve sektör ortalamasının altında bir küçülme yaşayan Yeşim Grup, kayıplarını telafi ettiği 2021 yılı sonunda yukarı yönlü büyüme eğrisini yeniden yakalamış olacak. Tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarına bağlı olarak 2020 yılında üretimlerinde küçük çaplı bir gerileme olduğunu ve buna bağlı bir miktar ciro kaybı yaşadıklarını ifade eden Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, "Her lokasyonda planlarımızı revize ederek önümüzdeki yeni sürece göre aksiyon almaya çalıştık. İlk etapta kayıplarımızı azaltma ve sonrasında da yılsonuna kadar olabildiğince olası açıkları kapatma yoluna gittik. Bu noktada yılın son aylarındaki performansımız son derece belirleyici oldu ve toparlanmaya ciddi katkı yaptı. 2021 yılındaki üretim performansımızla geçtiğimiz yılın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında gözlenecek baz etkiye de bağlı olarak 2021 yılı büyüme hedefimizi yüzde 15 seviyesinde planladık" diye konuştu. Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil alt yapısının çok güçlü olduğunu ve sektörlerinin Türkiye'de entegre bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Şankaya, bunun da gerek firma gerek ülke bazında kendilerine yıllardır çok güçlü bir alt yapı kazandırdığının altını çizdi. Şankaya, uluslararası markaların pandemide Türkiye'nin bu gücünü yeniden fark ettiğini ifade ederek, "Pandemi sürecinde söz konusu talebe Uzak Doğu ülkeleri yanıt veremediği için biz devreye girdik. Özellikle e- ticaretteki hızını arttıran dünya markaları Türkiye'den ciddi miktarda ürün aldılar. Bunun faydalarını gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Türkiye'nin entegre yapısı gelecekte bu sektörün daha da parlak olduğunu gösteriyor" diye konuştu.