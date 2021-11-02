Cemal Polat: Danışmanlık akademisi için hazırlanıyor

İngiltere'nin en faal Türk iş adamları arasında yer alan Cemal Polat, hem deneyimlerini paylaşmak hem de gençlere iş olanağı yaratmak amacıyla örnek teşkil edecek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bir danışmanlık akademisi açacak olan Cemal Polat, burada gençlere hem ücretsiz danışmanlık verip girişimcilik eğitimi almalarını sağlayacağını hem de onlara iş imkanı sunacağını söyledi. Başarılı iş adamı, "Sosyal sorumluluğumun bir parçası olarak, Londra'da genç girişimcileri işe alacağım. Deneyim ve uzmanlığımdan yararlanacak bu gençler, ileriki dönemde kendi işlerini de kurabilecekler" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİN BAŞARILARI BENİ ÇOK GURURLANDIRIYOR

Hertfordshire Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde master yapan Cemal Polat, daha sonra Londra'daki bir kolejde 5 yıldan fazla süre İşletme ve Ekonomi dersleri verdiğini belirtti. "Bugüne kadar ders verdiğim veya yardım ettiğim öğrencilerin başarı hikayelerini duymak beni çok gururlandırıyor" diyen Cemal Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok tutkulu olduğum öğretmenlik mesleğini artık yapmasam da, kendi işini kurma ve yönetme cesareti gösteren gençlere yardımcı olmak ve yol göstermek istiyorum."

İŞLETMELER TOPLUMA GÜÇ KATMAK İÇİN GENÇLERE DESTEK OLMALI

Cemal Polat, işletmelerin yalnızca kâr elde etmek için çabalamamaları, aynı zamanda topluma güç katmak için gençlere destek sağlamaları gerektiğini de dile getirdi. Sosyal sorumluluk projelerini bu amaçla hayata geçirdiğini belirten Cemal Polat, "Ben de çalışkan ve motivasyon sahibi gençlere destek olmak istiyorum. Arkadaşlarımıza, girişimcilik kariyerlerinde belirledikleri hedeflere ulaşmaları için yardımcı olacağım" dedi.