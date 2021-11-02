Madencilik sektörü ekimde ihracatını yüzde 18 artırdı

Madencilik ürünleri ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 393 milyon 981 bin dolardan 466 milyon 287 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,2 artışla 19 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde 153 ülkeye 466 milyon 287 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi.

Sektörün ihracatında son 12 aylık dönemde 5 milyar 763 milyon dolarlık dış satım gerçekleşirken, toplam ihracat ilk 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5'lik artışla 4 milyar 852 milyon 157 bin dolar oldu.

Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı ekim ayında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 73 kentinden ürünün ihraç edildiği madencilik ürünlerinde toplam ihracatın 115 milyon 258 bin dolarını Ankara gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 25'ine denk geldi.

Ankara'nın ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 111 milyon 924 bin dolarla İstanbul, 25 milyon 234 bin dolarla Antalya, 24 milyon 730 bin dolarla Elazığ, 22 milyon 420 bin dolarla Denizli ve 21 milyon 206 bin dolarla Aydın oldu.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E

Madencilik ürünleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin olarak kayıtlara geçti. Çin'e ekimde 96 milyon 163 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 52 milyon 784 bin dolarla ABD, 30 milyon 846 bin dolarla Bulgaristan, 25 milyon 737 bin dolarla İspanya, 22 milyon 40 bin dolarla İsveç ve 18 milyon 332 bin dolarla İtalya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 18 milyon 655 bin dolarla İsveç'te kaydedildi.

Madencilik ürünleri sektörünün alt kalemlerinde ise ekim ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 166 milyon 657 bin dolarla yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit, ve diğer doğal madencilik ürünleri yaptı.

Bunu, 143 milyon 705 bin dolarla metal cevherleri, 96 milyon 879 bin dolarla mineral maddeler ve 55 milyon 857 bin dolarla maden dışı ürünler takip etti.

Ekimde 2 milyon 640 bin dolarlık mineral yakıtlar, 448 bin dolarlık da granit ham, kabaca yontulmuş veya blok madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.