5G’ye yerli ve milli imkânlarla geçeceğiz

Giriş Tarihi: 5.11.2021

5G ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “440 bin km’nin üzerinde fiber altyapımız var ama yeterli değil. En önemli amacımız ise 5G’ye yerli ve milli imkânlarla geçmek” dedi