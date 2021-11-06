Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yüzlerce memur alımı yapacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın memur alımı ile ilgili sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak.