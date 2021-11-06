Müşteri kazanımında 14 yılın rekoru

Turkcell
Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL'ye çıkardı. Turkcell'in 2021 yılı üçüncü çeyrek net kârı yüzde 18 artarak 1.4 milyar TL'ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek çeyreklik seviyesine erişti.
HEDEFLERİ GÜNCELLEDİ
Turkcell, son çeyrekteki performansını da göz önüne alarak yıl hedeflerini bir kez daha yukarı yönlü güncelledi. Firma ayrıca 2021 gelir büyüme öngörüsünü yüzde 20 seviyesine, FAVÖK beklentisini de yaklaşık 14.5 milyar TL'ye yükseltti. 2021'in üçüncü çeyreğinde de müşteri odaklı yaklaşımını sürdüren Turkcell, bu dönemde 1.2 milyon müşteri kazanımıyla son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise 2.5 milyon yeni müşteri kazandı.
Paycell
'de üç ay aktif kullanıcı sayısı 6 milyona erişti. Paycell Card üzerinden yapılan işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altı katına çıktı. Turkcell, Paycell'de hisse satış sürecinin yönetimi için J.P. Morgan Securities ile yetkilendirme anlaşması imzalandı. Teknolojisi ve güçlü altyapısı ile kesintisiz iletişim sunan BiP'in aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı döneminin 3 katına çıkarak 27.2 milyona ulaştı.
MÜŞTERİNİN TERCİHİYİZ
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birçok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyü ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımları sayesinde mevcut ve yeni müşterilerin tercihi olmaya devam ettiklerini belirtti. Erkan, yatırımcıların ilgisini üzerine toplayan Paycell'in, yarattığı faydayı ve temsil ettiği değeri daha yukarı seviyelere taşıyabilmek için yeni bir sürece girdiklerini belirterek, "Paycell'in gelecek yolculuğunu şekillendirecek yeni bir etap başlattık" dedi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN FİBER ALTYAPI
Türkiye'nin, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt oluşturabilecek bir fiber altyapıya kavuşabilmesinin önemli olduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti: "5G'ye hazırlık ve 5G'nin getireceği temel faydaları en iyi şekilde sunabilmek açısından da fiber altyapı büyük önem taşıyor. Türkiye'de bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. 5G'ye geçiş sürecinde de yatırımı merkeze alan ve bu sayede rekabetin üst yapıda, değer teklifleri üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlayacak yaklaşımı da gayet yapıcı ve olumlu buluyoruz."