60 milyarlık satış

Giriş Tarihi: 9.11.2021

Kasım ayı e-ticaret sitelerinin indirimleriyle alışveriş festivali havasına büründü. Perakende ve e-ticaret sektörlerinin bu ay 60 milyarlık ciro yapması bekleniyor. Son iki ayda beklenen ciro ise 120 milyar TL