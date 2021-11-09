60 milyarlık satış

Perakende ve e-ticaret sektörleri Bekarlar Günü
, Kara Cuma
, Siber Pazartesi
gibi alışveriş festivalleriyle kasım ayına hızlı bir başlangıç yaptı. E-ticaret sitelerinin indirimleriyle başlayan alışveriş çılgınlığının bu yıl kasım ayı boyunca hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Alışveriş hareketliliğinin zirveye çıkacağı kasım ayında online ve fiziksel satışların yüzde 100 artacağı, söz konusu sektörlere 60 milyar TL'lik doping sağlayacağı öngörülüyor. Özellikle 11'inci ayın 11'inci gününe denk gelen '11.11 Singles Day'de ise alışverişin zirve yapacağı tahmin ediliyor. TOBB
E-ticaret Meclis Üyesi ve Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli
, e-ticaret sektörünün kampanya dönemi olarak bilininen yılın son iki ayında ciro beklentisinin 120 milyar TL olduğunu açıkladı. Kasımın perakende sektörü için hareketli geçeceğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) Başkanı Sinan Öncel
de, "Stoklarını bitirmek isteyen markalarda agresif indirim kampanyaları görebiliriz" dedi. İndirimlerin sektöre hareketlilik getirmesini umduklarını söyleyen Öncel, markalar için maliyet artışlarının zorlayıcı olduğunu kaydetti. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları (AYD) Derneği Başkanı Prof. Hüseyin Altaş
ise, "Geçen yıla göre AVM'lerin ciro ve ziyaretçi sayısında yüzde 75 artış, ağustos ayına göre ise yüzde 4 düşüş var. Kasımda oluşacak hareketlilikle birlikte ağustosun üstüne çıkabiliriz" dedi.
TUZAĞA DÜŞMEYİN
İndirimlerden en iyi şekilde faydalanmanın püf noktalarını çıkaran iyzico, hem istenen ürünlere erişebilmek hem de bütçe kontrolünü kaybetmemek için uyarılarda bulundu. Iyzico uyarılarını şöyle sıraladı: "Mağazalarda yaşanacak izdihamdan kurtulmak için online alışverişi tercih edin. Siber güvenliğe dikkat edin, gereksiz şeyler satın almamak için alışveriş listesi hazırlayın, markaların e-bültenlerine üye olarak bildirim alın, sosyal medyayı faydalı kullanın ve firmaların iade politikaları ve stokları hakkında bilgi edinin."
TRENDYOL 3 BİN EK İSTİHDAM YARATTI
BAŞLATTIĞI "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarıyla milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturan Trendyol, satıcıların da işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca kampanya döneminde artan iş hacmine yönelik olarak 3 bini aşkın ek istihdam yaratan Trendyol, bu kasımda yarattığı ek istihdam ve yenilikçi uygulamalarıyla hem satıcılarına hem müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı hedefliyor. Şirket kampanyaları ile cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla sunacak.
AMAZON TÜRKİYE'DEN FİYAT FARKI İADESİ
AMAZON Türkiye, "Kasım Sürprizi" kampanyasını duyurdu. Amazon.com. tr müşterileri 14 Kasım tarihine kadar "En İyi Fiyat Garantisi" etiketli ürünlerde yaptıkları alışverişlerde, satın almayı izleyen 24 saat içinde, aynı ürünü daha düşük fiyata farklı bir alışveriş sitesinde tespit ederlerse, aradaki fiyat farkını Amazon Hediye Kartı olarak iade alabilecekler. Müşteriler Amazon.com. tr'de seçili ürünler arasından satın aldıkları ürünleri, diğer sitelerde daha düşük fiyata bulmaları halinde, "En İyi Fiyat Garantisi" görseline tıklayıp erişecekleri formu kullanarak, birebir aynı ürüne ait fiyat farkını talep edebilecekler.
GÜNDE 3 MİLYON ADRESE UĞRAYACAK
PANDEMİYLE birlikte tarihinin en hareketli dönemini yaşayan kargo sektörünün de kasım ayında başlayan indirim kampanyalarıyla birlikte yoğunluğu zirveye ulaştı. Şu günlerde sektör olarak yılın en hareketli dönemini yaşadıklarını söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "İş hacminde çok büyük bir artış yaşıyoruz. Çok fazla adrese uğruyor ve daha küçük paketler taşıyoruz. Bu büyümeyi şube, transfer merkezi ve uçtan uca rijitalleşme yatırımlarının yanı sıra yeni işe alımlarla yönetiyoruz. Pandeminin ilk yılında farklı görevlerde toplam 3 bine yakın istihdam sağladık" diye konuştu. Toplam küçük hacimli paket ayrıştırıcı sayısını 15'e çıkardıklarını söyleyen Ayyarkın, şunları kaydetti: "Saatlik paket işleme kapasitesinde 300 bine yaklaştık. Yaptığımız yatırımlarla günde 3 milyon adrese uğramaya hazırız."
ŞAHANE BİR KASIM OLACAK
KASIM ayı boyunca sürecek indirim kampanyalarına başladıklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, "Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 'Şahane Cuma' fırsatlarımızı kasım ayına yayıyoruz ve 'Şahane Kasım' diyoruz. Bu yıl Şahane Kasım'da ciroda yüzde 30'luk bir artış olmasını öngörüyoruz. Mediamarkt.com.tr üzerinden ciro artışının iki katına çıkmasını, adette ise yüzde 80'lik bir artış olmasını bekliyoruz. Adetsel bazda en çok hareketin robot süpürgeler, otomatik kahve makineleri, oled tv, akıllı saat, akıllı telefon ve bantlarda olacağını düşünüyoruz" dedi. Bu dönemde artması beklenen siparişlerin tüketiciye zamanında, herhangi bir aksama yaşatmadan ve doğru fiyatla ulaştırabilmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kocabaş, "Bütün satış algoritmalarımızı güncelledik. Bunun yanında tüketicinin satın aldığı ürüne daha hızlı ulaşabilmesi için mağazadan sevkiyat ve online'dan satın alınan ürünün mağazadan teslim alınmasını sağlayan Pick Up uygulamalarımızı daha aktif hale getirdik. Black Friday gibi alışverişlerin tavan yapacağı bir dönemde Pick Up hizmetimizin yüksek oranda kullanılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.
AY BOYUNCA İNDİRİM
TEKNOSA Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, kasım ayı boyunca çeşitli kampanyalarla teknoloji severleri ihtiyaç duydukları, almayı bekledikleri ürünlerle buluşturacaklarını söyledi. Binlerce üründe dönemsel indirimlerin yanı sıra çok talep gören ürünlerde günlük sürpriz indirimlerinin de olacağını söyleyen Kurtoğlu, şu bilgileri verdi: "8-11 Kasım tarihleri arasında pek çok farklı ürün grubunda teknosa. com'a özel indirimlerimiz başladı. Ay içinde hem online platformumuz hem de mağazalarımızda kampanyalarımız devam edecek. Ayrıca, 'Tekno Cuma' kapsamında kampanyalarımız çeşitlenerek artacak. Hem fiyat indirimleri hem de tercihe göre farklı ödeme seçeneklerini müşterilerimize sunacağız. Güvenilir alışverişin yanı sıra hızlı teslimat, ödeme ve zengin kampanya seçenekleriyle müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz."