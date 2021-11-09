Halka arzda hem şirketler hem de yatırımcılar kazandı

Borsa İstanbul'da bu yıl halka arzlarda hem şirket sayısı hem de TL bazında gelir rekoru kırılırken, yeni işlem görmeye başlayan hisse senetleri yatırımcılarına da kazandırdı. Hisse senedi piyasasında bu yıl 42 şirket 17.4 milyar liralık halka arz gerçekleştirerek borsada işlem görmeye başladı. Halka arzını tamamlayan ve fakat henüz işlem görmeye başlamayan Doğu Aras Enerji
ile Ulusal Faktoring
dahil edildiğinde ise halka açılan şirket sayısı 44'e, elde edilen gelir ise 19 milyar lirayı geçti.
ENDEKSE FARK ATTI
Halka arzını bu yıl gerçekleştirerek borsada işlem görmeye başlayan şirketleri bünyesinde bulunduran Halka Arz Endeksi
, getiride BIST-100 Endeksi'ne fark attı. Borsada endeksin, 5 Kasım kapanışı itibarıyla yılbaşından bu yana getirisi yüzde 7.2 olurken, Halka Arz Endeksi'ndeki yükseliş yüzde 91.78 oldu. Son 1 yılda ise BIST-100 Endeksi yüzde 34.2 yükselirken, Halka arz Endeksindeki artış yüzde 127.3'e ulaştı.
SADECE 9 HİSSE DÜŞTÜ
Bu yıl işlem görmeye başalayan 42 hisse senedinden sadece 9'u değer kaybetti. İlk işlem gününden bu yana en büyük düşüş yüzde 28.8 ile Aydem Enerji
'de yaşanırken, bu hisseyi yüzde 14.9 ile Ünlü Yatırım Holding
ve yüzde 13.6 ile Naturelgaz
takip etti. Diğer 6 hissedeki değer kaybının da yüzde 3 ila 7 arasında kaldığı gözlendi.
EN YÜKSEK GETİRİ PENTA'DA
Bu yıl işlem görmeye başlayan şirketler arasında hisseleri en fazla yükselen Penta Teknoloji
oldu. 32 liradan halka arz edilen Penta hisseleri, yüzde 581.8 değer kazanarak 218.2 liraya çıktı. Hisse senetleri bu kadar hızlı yükselen Penta'nın halka arzına küçük yatırımcı ilgisi zayıf olmuştu. Zira halka arzda bireysel yatırımcılara 11 milyon 27 bin adet hisse ayrılırken, gelen talep 3 milyon 489 bin adette kalmıştı. 5.5 milyon adet satış planlanan yurtiçi kurumsal yatırımcılara ise 14 milyon 889 bin adet satış gerçekleştirildi. Yurtdışı kurumsal yatırımcılar da 1 milyon 837 bin adet tahsisata rağmen, hiç alım yapmamıştı. Penta'nın ardından en fzala değer kazanan ikinci hisse senedi yüzde 219 ile Selva Gıda
oldu. Bu hisseyi yüzde 212 ile YEO Teknoloji, yüzde 211 ile Çan, yüzde 159 ile Başkentgaz, yüzde 118 ile Kızıkbük GYO takip etti.
50-60 ŞİRKETE ULAŞILACAK
TURKUVAZ
Medya Grubu'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, halka arzlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Taşkesenlioğlu, 2021'de halka arzlarda tüm yılların rekoruna ulaşıldığını dile getirerek, "10 ayda 46 şirketin halka arzı onaylandı. Bu sermaye piyasaları yoluyla 19.7 milyar liralık fonun kazandırılması anlamına geliyor. Yatırımcı sayısına baktığınızda 2019 yılında 1.2 milyon olan yatırımcı sayısı 2.4 milyon civarında" diye konuştu. Taşkesenlioğlu, yatırımcı ilgisinin yüksek faiz ortamında bile kaybolmadığını bunun kamunun uzun yıllardır sermaye piyasalarına ilgiyi artırma çabalarıyla birebir bağlantılı olduğunu vurguladı. Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu: "Biz bugünlere hazırlandık. Teknik kapasiteyi arttırdık, aracı kurumların kapasiteleri yüksetildi, Borsa İstanbul'un teknolojik altyapısı güçlendirildi. Bu yılı 25 milyar liralık ve 50-60 arası şirket arzıyla tamamlarız."