2021’de en çok satan ikinci el otomobil markaları belli oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları açıklandı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti.
MARKA MARKA 2021 SATIŞ RAKAMLARI
1- Volkswagen
Satış: 237 bin 182
2- Renault
Satış: 209 bin 491
9- Peugeot
Satış: 77 bin 339
10- Toyota
Satış: 58 bin 973
2.el online binek otomobil pazarında 2021 yılı toplamında 1 milyon 351 bin 240 adet satış gerçekleşti.
Geçen yıl ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 67 bin 59 adetle listenin ilk sırasında yer aldı.
Ardından 58 bin 400 adetle Renault Clio, 52 bin 3 adetle Renault Megane, 49 bin 654 adetle Ford Focus, 42 bin 344 adetle Opel Astra, 37 bin 284 adetle Toyota Corolla, 37 bin 251 adetle Fiat Egea, 36 bin 196 adetle Renault Fluence, 33 bin 630 adetle VW Golf ve 33 bin 149 adetle VW Polo sıralandı.
TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM ETTİ
2.el online hafif ticari araç pazarında yıl toplamında 301 bin 470 adet satış gerçekleşti.
Hafif ticari araçlar kategorisinde, Fiat Doblo 36 bin 809 adetle yılın en çok tercih edilen modeli oldu.
Ford Transit/Tourneo Courier 32 bin 115 adetle ikinci ve Fiat Fiorino 31 bin 220 satışla listenin üçüncü sırasında konumlandı.
Bu markaları 23 bin 350 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 20 bin 917 adetle VW Caddy, 16 bin 818 adetle VW Transporter, 13 bin 583 adetle Ford Transit, 13 bin 140 adetle Renault Kangoo, 11 bin 1 adetle Peugeot Partner ve 9 bin 51 adetle Citroen Berlingo takip etti.