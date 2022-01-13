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Giriş Tarihi: 13.1.2022 12:42 Son Güncelleme: 13.1.2022 12:56

2021'de en çok satan ikinci el otomobil markaları belli oldu

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2021’de en çok satan ikinci el otomobil markaları belli oldu

İkinci el otomobil piyasasını yakından takip edenleri ve yeni araç almak isteyenleri ilgilendiren liste yayınlandı. 2021 yılında en çok satan ikinci el otomobil markaları belli oldu. En çok satılan binek model sıralamasında zirvenin üçlüsünü Passat, Clio ve Megane, hafif ticaride Doblo, Transit/Tourneo Courier ve Fiorino modelleri oluşturdu. İşte marka marka otomobil satış rakamları:

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları açıklandı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti.

MARKA MARKA 2021 SATIŞ RAKAMLARI

1- Volkswagen

Satış: 237 bin 182

2- Renault

Satış: 209 bin 491

3- Ford

Satış: 164 bin 553

4 - Fiat

Satış: 160 bin 353

5- Opel

Satış: 93 bin 360

6- BMW

Satış: 85 bin 510

7- Mercedes-Benz

Satış: 85 bin 334

8- Hyundai

Satış: 82 bin 214

9- Peugeot

Satış: 77 bin 339

10- Toyota

Satış: 58 bin 973

2.el online binek otomobil pazarında 2021 yılı toplamında 1 milyon 351 bin 240 adet satış gerçekleşti.

Geçen yıl ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 67 bin 59 adetle listenin ilk sırasında yer aldı.

Ardından 58 bin 400 adetle Renault Clio, 52 bin 3 adetle Renault Megane, 49 bin 654 adetle Ford Focus, 42 bin 344 adetle Opel Astra, 37 bin 284 adetle Toyota Corolla, 37 bin 251 adetle Fiat Egea, 36 bin 196 adetle Renault Fluence, 33 bin 630 adetle VW Golf ve 33 bin 149 adetle VW Polo sıralandı.

TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM ETTİ

2.el online hafif ticari araç pazarında yıl toplamında 301 bin 470 adet satış gerçekleşti.

Hafif ticari araçlar kategorisinde, Fiat Doblo 36 bin 809 adetle yılın en çok tercih edilen modeli oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier 32 bin 115 adetle ikinci ve Fiat Fiorino 31 bin 220 satışla listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Bu markaları 23 bin 350 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 20 bin 917 adetle VW Caddy, 16 bin 818 adetle VW Transporter, 13 bin 583 adetle Ford Transit, 13 bin 140 adetle Renault Kangoo, 11 bin 1 adetle Peugeot Partner ve 9 bin 51 adetle Citroen Berlingo takip etti.

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2021'de en çok satan ikinci el otomobil markaları belli oldu
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