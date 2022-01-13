2021’de en çok satan ikinci el otomobil markaları belli oldu

TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM ETTİ

2.el online hafif ticari araç pazarında yıl toplamında 301 bin 470 adet satış gerçekleşti.

Hafif ticari araçlar kategorisinde, Fiat Doblo 36 bin 809 adetle yılın en çok tercih edilen modeli oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier 32 bin 115 adetle ikinci ve Fiat Fiorino 31 bin 220 satışla listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Bu markaları 23 bin 350 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 20 bin 917 adetle VW Caddy, 16 bin 818 adetle VW Transporter, 13 bin 583 adetle Ford Transit, 13 bin 140 adetle Renault Kangoo, 11 bin 1 adetle Peugeot Partner ve 9 bin 51 adetle Citroen Berlingo takip etti.