2022 hedefi 9 milyon satış

İkinci el otomobil satışları 2021'de yüzde 7 azaldı ve 6 milyon 15 bin adetle yılı kapattı. 2020'de pazar 6 milyon 477 bin 153 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik zorluklar, kurda yaşanan dalgalanmalar, Araç üretiminde ve tedarikindeki sıkıntılar ikinci el araç piyasasını olumsuz etkiledi. 2021'de satılan ikinci el otomobillerin yüzde 54'ünü 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştu. İkinci el otomobil pazarı 2022'e düşüşle girdi. Ancak ikinci el otomobil pazarının 2022'nin ilk çeyreğinde canlanması bekleniyor. İkinci çeyrek itibariyle ise bahar aylarıyla birlikte talebin artacağı öngörülüyor. Pazardan umutlu olan sektör yetkilileri ilk yarıda dört milyon, ikinci yarıda ise beş milyon olmak üzere dokuz milyon adet seviyesinde satış ulaşılacağını tahmin ediyor.Son yıllarda ikinci elde online satışlarda artış yaşanıyor. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlar, 2020'ye göre yüzde 19 azaldı. İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi.En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi. Motor tipine göre değerlendirildiğinde, 2021'de satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61'le dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.2022 Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 148 bin 345 adet satış gerçekleşti. Şubata göre satışlarda yüzde 29 artış gözlense de 2021 Mart ayına göre satışlar yüzde 19, son üç yılın ortalaması bakıldığında ise yüzde 11 düşüş görüldü. Martta Türkiye ikinci el online otomobil pazarında araçlar ortalamada 41 günde satıldı. Pazarda en çok hızlı satılan marka 32 gün ile Fiat oldu. Mart ayının en çok satılan markası 19 bin 683 adetle Volkswagen olurken, 19 bin 229 adetle Renault ikinci, 14 bin 499 adetle Ford üçüncü, 7 bin 483 adetle Opel dördüncü, 7 bin 342 adetle Peugeot beşinci, 7 bin 44 adetle Hyundai altıncı, 5 bin 997 adetle Toyota yedinci sırada yer aldı.Aracın hasar kaydı olup olmadığını kontrol edin.Aracın ekspertiz raporu var mı, sorun.Hasar kaydı olmasa da boya ekspertizi yaptırın.Motorun ve donanım özelliklerini öğrenin.Kilometresini öğrenin.Aracın trafik cezası olup olmadığını öğrenin.Motor şase numarasını kontrol edin.