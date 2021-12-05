2022 hedefi yurt dışında büyüme

Fransa
'nın Cannes
kentinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC 2 Aralık'ta sona erdi. Gayrimenkul ve perakende sektörünü temsil eden 80 farklı ülkeden temsilcinin yer aldığı fuara bu yıl pandemi nedeniyle sadece 3 bin 500 ziyaretçi katıldı. Altı yıldır SABAH Gazetesi
olarak MAPIC'te yer alan Turkuvaz Medya
, bu yıl da yine Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurul Üyesi Ceyda Uzman
ve ekibi tarafından temsil edildi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB) tarafından 30 Kasım- 2 Aralık 2021 tarihleri arasında perakende ve gayrimenkul sektörünü bir araya getiren MAPIC'te bu yıl Türkiye'den 9 firma, 80 temsilciyle bu önemli fuarda yeni pazarlarla tanıştı. Turkish Brands
standında ise İpekyol
, Kığılı, Chakra, Naramaxx , Suwen
, Damat
, Yataş
, Özdilek
ve Boyner
olarak dokuz firma yer aldı. Fuarda stantlarını ziyaret ettiğimiz markalar 2022'den çok umutlu olduklarını ve büyüyeceklerini belirttiler.
300'E YAKIN GÖRÜŞME YAPTIK
İHKİB BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE:
İHKİB olarak hazır giyim firmalarımızın markalaşmasını, markalı ihracatımızın artmasını çok önemsiyoruz. Fuarları da sektörümüzün tanıtımı ve yeni işbirlikleri için fırsata çevirmeye çalışıyoruz. AVM yatırımcıları ile markaları bir araya getiren fuarı, Türk modasının tanıtıldığı ve hazır giyim firmalarımızın yeni işbirliklerine imza attıkları bir platform olarak görüyoruz. Markalarımızın fuar boyunca yaklaşık 300 civarında B2B görüşme yaptılar.
SEKTÖR OLARAK 'BİZ BURADAYIZ' DİYORUZ
Avi Alkaş (Alkaş Danışmanlık Başkanı)
2006'dan beri geliyoruz.
Tabii gayrimenkul sektörünün
şu anda içinden
geçmekte olduğu sıkıntılı
dönem nedeniyle daha çok
perakendecileri bu sene burada
görüyoruz. Bu yıl, yaklaşık 2
senelik aradan sonra tekrar
gerçekleşince herkeste
bir kuşku acaba nasıl olur,
olur mu olmaz mı... Bir de
bir şey daha var, maliyetler
euro olunca bizim açımızdan
oradan da bir artırıcı faktör
oldu. Buna rağmen sektör "Biz
buradayız" dedi.
60 MAĞAZAYA ULAŞACAĞIZ
Nejdet Ayaydın (İpekyol Yönetim Yönetim Kurul Üyesi)
MAPIC fuarının sunmuş
olduğu, Türk tekstilinin
gücünü uluslararası bir
platformda temsil etme çok
kıymetli. Yatırıma hız kesmeden
devam ediyoruz. İpekyol, Twist
ve Machka markalarımız ile
bugün 2080 kişiye istihdam
sağlıyoruz. Türkiye'de şu
an 246 mağazamız ile faaliyet
gösteriyoruz. 2022 yılı
için hedeflediğimiz 14 yeni
mağaza açılışımız mevcut.
2022 sonu itibari ile, 17 ülkede 60
mağazaya ulaşma hedefindeyiz.
E-TİCARETTE %30'A ULAŞTIK
Onur Orakçıoğlu (Orka Yönetim Kurulu Üyesi)
Orka Holding'in perakende
ve ihracat başarısının
yanında, üretim alanında
gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.
Bu yıl 17 ülkede 26
mağaza açarak İtalya, İspanya
ve Dubai'deki operasyonlarımızı
artırdık. 2022 yılının
sonunda da 25
yeni mağaza ile global
yolculuğumuza
devam edeceğiz.
E-ticaret hacmimizi
tüm satışlardaki
oranımızı yüzde 25- 30
arasına çıkarttık.
ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 50'Sİ BAMBU
Erdinç Yılmaz (Chakra Dış Ticaret Müdürü)
MAPIC'e ilk defa katılıyoruz.
Çok keyifli geçiyor,
çok iyi networkler kuruyoruz.
Hali hazırda Hindistan,
Katar, Suudi Arabistan'da varız.
Ama 15 güne kadar Libya'da
ve Azerbaycan'da olacağız.
Yurt dışında 13 mağazamız
var. Ama önümüzdeki
sene toplamda
50'ye yakın mağaza
açacağız. Birleşik Arap
Emirlikleri'nde 10 tane.
Umman ve Kuveyt'te 8'er
mağaza açacağız. En önemli
özelliğimiz bütün tekstil ürünlerimiz
yüzde 50 bambu içeriyor.
RANDEVULAR İKİYE KATLADI
Hilal Suerdem (Kiğılı CEO)
Bu yıl MAPIC katılımı az fakat ne tesadüftür ki bizim randevularımız geçen seneye göre yüzde 100 fazla. Hem AVM yatırımcısı hem AVM yatırımcısının iş birliği yaptığı franchchise çok ciddi anlamda randevu talep ettiler. Aranılan bir marka olduğumuzu ortaya çıkıyor. 2022'de yeni pazarlarımız olacak. Avrupa Birliği ülkeleri çok öne çıkıyor. Çünkü rekabet anlamında, kalite anlamında, lojistik anlamında çok ciddi rekabet edebiliriz gözüküyoruz.
ROMANYA'DAN AÇILACAĞIZ
Ferda Sümer (Suwen Ortak)
Biz şu an Türkiye'de 33
mağazayız. Bu yıl sonuna
kadar 140 mağaza ile yeni
yıla girme hedefi içerisindeyiz.
Projelerde mimari
ekiplerimiz geceli gündüzlü
çalışıyor. İlk yurtdışı tecrübemizi
de Romanya ile
başlatacağız. Bu ayın içerisinde
belki yetişebilir ama
yetişemezse bile 3 mağazayla
yeni yılın ilk bir iki
ayında Romanya ile start
vermiş olacağız.
ALTI MAĞAZAYLA BÜYÜYECEĞİZ
Yeliz Özkarakaşlı (Naramaxx Ortak)
Fuara açıkçası biz 5 yıldır
katılıyoruz. Biz marka
olarak yolumuza devam ediyoruz.
Kadınımızı daha net
tanıyarak daha farklı koleksiyonla
yeni kadınları da yakalayarak
markamızı sürdürülebilir
halde getirdik. Fuardan
beklentimiz farklı ülkelerde
farklı AVM'lere girmek.
2022'nin ikinci yarısından
sonra 6 mağazayla büyümeyi
hedefliyoruz. Bunun ikisi
Türkiye'de olabilir, 4'ü yurt
dışında olmak üzere hedefimiz 6
mağazayla yola devam etmek.
DÜZELME 2022 VE 2023'TE
Fatih Güler (Özdilek Dış Piyasa Müdürü)
Daha çok perakende
sektörünü ilgilendiren
bir fuar olduğu
için arkadaşlarım daha
önce katıldı. Burada
şimdi bizim amacımız
yurt dışında franchise
firmalar bulabilmemiz o yüzden
buraya geldik. Yurt dışında
6 mağazamız var. Ama yurt
dışına açılmak istiyoruz doğru
ortaklarla direkt yatırımla.
Şimdi yavaş yavaş açılmalardan
sonra o yaraları sarıyoruz.
Asıl düzelme ve büyüme 2022
ve 2023'te olacak.