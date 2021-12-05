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Giriş Tarihi: 6.12.2021

2022 hedefi yurt dışında büyüme

SİNAN ÖZEDİNCİK SİNAN ÖZEDİNCİK
2022 hedefi yurt dışında büyüme

80 farklı ülkeden 3 bin 500 ziyaretçinin katıldığı MAPIC’te Türkiye’yi dokuz marka temsil ettı. 2022 yılından çok umutlu olan markaların planları arasında yurtdışında yeni ülkelerde mağazalar açarak küresel hale gelmek de var

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC 2 Aralık'ta sona erdi. Gayrimenkul ve perakende sektörünü temsil eden 80 farklı ülkeden temsilcinin yer aldığı fuara bu yıl pandemi nedeniyle sadece 3 bin 500 ziyaretçi katıldı. Altı yıldır SABAH Gazetesi olarak MAPIC'te yer alan Turkuvaz Medya, bu yıl da yine Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurul Üyesi Ceyda Uzman ve ekibi tarafından temsil edildi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından 30 Kasım- 2 Aralık 2021 tarihleri arasında perakende ve gayrimenkul sektörünü bir araya getiren MAPIC'te bu yıl Türkiye'den 9 firma, 80 temsilciyle bu önemli fuarda yeni pazarlarla tanıştı. Turkish Brands standında ise İpekyol, Kığılı, Chakra, Naramaxx , Suwen, Damat, Yataş, Özdilek ve Boyner olarak dokuz firma yer aldı. Fuarda stantlarını ziyaret ettiğimiz markalar 2022'den çok umutlu olduklarını ve büyüyeceklerini belirttiler.

300'E YAKIN GÖRÜŞME YAPTIK
İHKİB BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE: İHKİB olarak hazır giyim firmalarımızın markalaşmasını, markalı ihracatımızın artmasını çok önemsiyoruz. Fuarları da sektörümüzün tanıtımı ve yeni işbirlikleri için fırsata çevirmeye çalışıyoruz. AVM yatırımcıları ile markaları bir araya getiren fuarı, Türk modasının tanıtıldığı ve hazır giyim firmalarımızın yeni işbirliklerine imza attıkları bir platform olarak görüyoruz. Markalarımızın fuar boyunca yaklaşık 300 civarında B2B görüşme yaptılar.




SEKTÖR OLARAK 'BİZ BURADAYIZ' DİYORUZ
Avi Alkaş (Alkaş Danışmanlık Başkanı) 2006'dan beri geliyoruz. Tabii gayrimenkul sektörünün şu anda içinden geçmekte olduğu sıkıntılı dönem nedeniyle daha çok perakendecileri bu sene burada görüyoruz. Bu yıl, yaklaşık 2 senelik aradan sonra tekrar gerçekleşince herkeste bir kuşku acaba nasıl olur, olur mu olmaz mı... Bir de bir şey daha var, maliyetler euro olunca bizim açımızdan oradan da bir artırıcı faktör oldu. Buna rağmen sektör "Biz buradayız" dedi.

60 MAĞAZAYA ULAŞACAĞIZ
Nejdet Ayaydın (İpekyol Yönetim Yönetim Kurul Üyesi) MAPIC fuarının sunmuş olduğu, Türk tekstilinin gücünü uluslararası bir platformda temsil etme çok kıymetli. Yatırıma hız kesmeden devam ediyoruz. İpekyol, Twist ve Machka markalarımız ile bugün 2080 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye'de şu an 246 mağazamız ile faaliyet gösteriyoruz. 2022 yılı için hedeflediğimiz 14 yeni mağaza açılışımız mevcut. 2022 sonu itibari ile, 17 ülkede 60 mağazaya ulaşma hedefindeyiz.

E-TİCARETTE %30'A ULAŞTIK
Onur Orakçıoğlu (Orka Yönetim Kurulu Üyesi) Orka Holding'in perakende ve ihracat başarısının yanında, üretim alanında gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 17 ülkede 26 mağaza açarak İtalya, İspanya ve Dubai'deki operasyonlarımızı artırdık. 2022 yılının sonunda da 25 yeni mağaza ile global yolculuğumuza devam edeceğiz. E-ticaret hacmimizi tüm satışlardaki oranımızı yüzde 25- 30 arasına çıkarttık.




ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 50'Sİ BAMBU
Erdinç Yılmaz (Chakra Dış Ticaret Müdürü) MAPIC'e ilk defa katılıyoruz. Çok keyifli geçiyor, çok iyi networkler kuruyoruz. Hali hazırda Hindistan, Katar, Suudi Arabistan'da varız. Ama 15 güne kadar Libya'da ve Azerbaycan'da olacağız. Yurt dışında 13 mağazamız var. Ama önümüzdeki sene toplamda 50'ye yakın mağaza açacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 tane. Umman ve Kuveyt'te 8'er mağaza açacağız. En önemli özelliğimiz bütün tekstil ürünlerimiz yüzde 50 bambu içeriyor.

RANDEVULAR İKİYE KATLADI
Hilal Suerdem (Kiğılı CEO)
Bu yıl MAPIC katılımı az fakat ne tesadüftür ki bizim randevularımız geçen seneye göre yüzde 100 fazla. Hem AVM yatırımcısı hem AVM yatırımcısının iş birliği yaptığı franchchise çok ciddi anlamda randevu talep ettiler. Aranılan bir marka olduğumuzu ortaya çıkıyor. 2022'de yeni pazarlarımız olacak. Avrupa Birliği ülkeleri çok öne çıkıyor. Çünkü rekabet anlamında, kalite anlamında, lojistik anlamında çok ciddi rekabet edebiliriz gözüküyoruz.

ROMANYA'DAN AÇILACAĞIZ
Ferda Sümer (Suwen Ortak) Biz şu an Türkiye'de 33 mağazayız. Bu yıl sonuna kadar 140 mağaza ile yeni yıla girme hedefi içerisindeyiz. Projelerde mimari ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor. İlk yurtdışı tecrübemizi de Romanya ile başlatacağız. Bu ayın içerisinde belki yetişebilir ama yetişemezse bile 3 mağazayla yeni yılın ilk bir iki ayında Romanya ile start vermiş olacağız.

ALTI MAĞAZAYLA BÜYÜYECEĞİZ
Yeliz Özkarakaşlı (Naramaxx Ortak) Fuara açıkçası biz 5 yıldır katılıyoruz. Biz marka olarak yolumuza devam ediyoruz. Kadınımızı daha net tanıyarak daha farklı koleksiyonla yeni kadınları da yakalayarak markamızı sürdürülebilir halde getirdik. Fuardan beklentimiz farklı ülkelerde farklı AVM'lere girmek. 2022'nin ikinci yarısından sonra 6 mağazayla büyümeyi hedefliyoruz. Bunun ikisi Türkiye'de olabilir, 4'ü yurt dışında olmak üzere hedefimiz 6 mağazayla yola devam etmek.

DÜZELME 2022 VE 2023'TE
Fatih Güler (Özdilek Dış Piyasa Müdürü) Daha çok perakende sektörünü ilgilendiren bir fuar olduğu için arkadaşlarım daha önce katıldı. Burada şimdi bizim amacımız yurt dışında franchise firmalar bulabilmemiz o yüzden buraya geldik. Yurt dışında 6 mağazamız var. Ama yurt dışına açılmak istiyoruz doğru ortaklarla direkt yatırımla. Şimdi yavaş yavaş açılmalardan sonra o yaraları sarıyoruz. Asıl düzelme ve büyüme 2022 ve 2023'te olacak.

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